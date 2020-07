Tachtig procent van de kermissen alsnog afgelast: 'De paniek wordt alsmaar groter'

Kermissen mogen sinds woensdag weer open, maar in 80 procent van de gevallen wordt er alsnog geen vergunning uitgegeven. Dat schat kermisbond Bovak. ”De toekomst is onzeker, het is een drama”, aldus Jan Vermolen van de stuurgroep.

Hans van Tol, de woordvoerder van kermisbond Bovak, stapt net uit een overleg met de gemeentes. “Die zien het als een dilemma en vinden het moeilijk op te starten”, vertelt hij. ”We hebben dan ook nog geen positieve berichten gehad. De kermissen in Eindhoven, Middelburg en Helmond zijn allemaal afgelast. Het is dweilen met de kraan open.”

Een verschrikking

Daar sluit Vermolen zich bij aan. ”We mogen van Rutte weer open, maar de burgemeesters houden hun poot stijf. Het is een verschrikking.” Hij haalt het evenement Park Hilaria in Eindhoven aan. ”Dat is omheind met een ingang en een uitgang. Ze stuurden eerst iedereen nog een mailtje of we wilden komen. Nu is het gewoon afgelast. De ene na de andere kermis gaat niet door.”

Lees ook: Deze coronamaatregelen worden vanaf vandaag versoepeld

”De gemeente maakt zich zorgen over het managen van het geheel”, legt Van Tol uit. ”Ze zijn bang dat 1,5 meter niet te handhaven is en ze weten niet hoe het publiek gaat reageren.” Een woordvoerder van het veiligheidsberaad laat desgevraagd weten dat het per regio wordt bepaald.

Wel rendabel?

Frank Ockers, bestuurslid van de Nederlandse Kermisbond zou graag in gesprek blijven. Maar volgens hem willen gemeenten dat niet. ”De overheid heeft te lang gewacht, het seizoen loopt ten einde. Sommige kermisexploitanten hebben drie of vier kermissen staan in het resterend seizoen. Is het wel rendabel om het hele bedrijf op te starten?”. Hij heeft al wel ideeën over hoe het beter kan. “Misschien moet het kleinschaliger, of grootschaliger. Niet meer attracties, maar wel meer spreiding. Er zijn volgens ons echt wel mogelijkheden. Als je niet met elkaar in gesprek gaat, weet je sowieso niet wat je aan elkaar hebt.

De zorgen zijn bij sommige exploitanten zo groot geworden, dat ze naar het buitenland vertrekken, zo ziet Jan Vermolen in zijn omgeving. “Afgelopen weken is er weer een groep vertrokken naar Estland en er staan exploitanten in Hongarije. Ze zijn noodgedwongen het land uit gevlucht in de hoop nog iets te verdienen.”

Kermis Moergestel

In Moergestel wordt vandaag de kermis wel opgebouwd. “Die collega’s moeten allemaal opstarten voor een onzekere periode. Het is een drama. Waar gaan de exploitanten na Moergestel heen? Vrijwel alles wordt afgezegd. De ene gemeente zegt: de veiligheid is niet te waarborgen. Anderen terreinen zijn bezet door terrassen. Kleine kermissen gaan nog wel door; de grote kermissen en de middelgrote worden afgelast. De zorgen worden alleen maar groter”, aldus Vermolen.

Lees ook: Sportscholen kunnen niet wachten: ‘Gelijk om middernacht open’

Maar, dat de burgemeester van Moergestel zo heeft ingespannen, heeft de kermisexploitanten heel gelukkig gemaakt, zegt Nicole Vermolen van Bovak. “Hij zei: wat gaat er lukken? Er moest een extra straat afgezet, dat is geregeld. Die man heeft echt zijn nek uitgestoken, hij is een voorbeeld. Hij vond dat zijn inwoners een stukje plezier verdienen. Daar zijn we heel blij om.”

Het CDA in Eindhoven heeft inmiddels vragen gesteld over de annulering van het kermis Park Hilaria.