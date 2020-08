Kermisbranche boos over verbod in Midden- en West-Brabant

Het besluit van veiligheidsregio Midden- en West Brabant om alle kermissen in deze regio tot 1 november te verbieden valt niet goed bij de kermisbranche. Het besluit is genomen in verband met het oplaaien van het coronavirus. Jan Boots van de Nationale Kermisbond begrijpt niets van de maatregel.

“Er is zomaar een besluit genomen, zonder overleg met de kermisbranche,” laat hij weten aan Hart van Nederland.

Geen anderhalve meter

De veiligheidsregio denkt dat bezoekers zich op een kermis niet aan de anderhalve meter afstand kunnen houden. “Op een kermis komen traditioneel veel mensen samen, ongeacht hoe groot een kermis is. Bij de meeste kermissen kan een soepele doorstroming met anderhalve meter tussen bezoekers niet georganiseerd worden, omdat deze op één locatie plaatsvinden, vaak in de buurt van horeca. Hierdoor ontstaat een aanzienlijke kans op een grote groep stilstaande mensen op korte afstand van elkaar, met alle risico’s op besmettingen.”, zegt de veiligheidsregio in een toelichting.

Boots heeft het gevoel dat de kermissen hiermee de dupe worden van de horeca. “De horeca is bang dat er te veel mensen komen, maar een horeca-ondernemer moet ervoor zorgen dat gasten zich aan de regels houden.”

Oneerlijk

Hij zegt het besluit vooral heel oneerlijk te vinden. Volgens Boots hebben kermissen genoeg maatregelen getroffen om veilig te kunnen plaatsvinden. “De grootste kermis van Zuid-Nederland in Breda kan ook niet doorgaan. Dat terrein is heel geschikt met brede paden. De veiligheidsregio laat het lijken of er 10.000 mensen naar de kermis komen, maar in veel dorpen zijn dit er niet meer dan 500.”

Voorzitter van de veiligheidsregio en burgemeester van Tilburg Theo Weterings liet de de kermis in zijn eigen stad een maand geleden wel doorgaan. De kermis had de kwart van zijn normale omvang, maar bezoekers hielden zich lang niet altijd aan de anderhalve meter. De gemeente hield vol dat er voldoende maatregelen waren genomen, maar de burgemeester vindt het nu blijkbaar toch een te groot risico om kermissen in de rest van de regio door te laten gaan. Onder meer in Breda, Gilze-Rijen, Kaatsheuvel, Waspik, Fijnaart en Ulicoten moeten nu kermissen worden geannuleerd, schrijft het Brabants Dagblad.