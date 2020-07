Kermisexploitanten voeren actie op Mediapark

Op het Mediapark in Hilversum staan vrijdagochtend kermisexploitanten actie te voeren. Volgens een politiewoordvoerder staan er twintig tot 25 voertuigen, die niets blokkeren. “Ze zijn heel netjes bezig, er wordt niemand geblokkeerd”, aldus de politiewoordvoerder.

De woordvoerder spreekt van een groepje vrachtwagens, waar kermisexploitanten tussen zitten. “Ze willen hun verhaal kwijt, daar gaan wij verder niet over”, aldus de politiewoordvoerder.

Nog nergens open

De exploitanten voeren actie omdat ze bijna nergens open mogen. ”We hebben een groot probleem”, zegt woordvoerder van kermisexploitanten, Karin Blokker. ”We hebben hulp nodig om open te gaan. Van Rutte mogen we open , maar van de Veiligheidsregio’s niet. We willen gehoord worden. Ook over een noodfonds horen we niks, we krijgen ook nog steeds niks. We zijn naar het Mediapark gekomen om gehoord te worden. We staan hier met 100 protestanten en we gaan pas weg als we gehoord zijn”, vertelt Blokker verder.

”Alleen Moergestel en Zevenaar draaien nu, maar verder mag het nergens. De meeste kermissen werken al sinds oktober niet. Toen was het seizoen voorbij en toen we in maart weer mochten beginnen, kwam de corona. Er moet een noodfonds komen, maar dat is er ook nog steeds niet. We hebben laatst actiegevoerd op het Malieveld, maar daar zijn we niks mee opgeschoten”, zeggen de woordvoerders van de actie verder.

Tilburg

De grootste kermis van Nederland, die in Tilburg, gaat dit jaar wel nog open. Maar wel worden driekwart van de attracties geschrapt.