Tilburgse kermis schrapt driekwart van de attracties, maar gaat wel door

De Tilburgse kermis gaat deze zomer door, maar wordt een stuk kleiner dan andere jaren. Van 17 tot en met 26 juli staan er verdeeld over drie pleinen zeker vijftig attracties. Normaal zijn dat er zo’n tweehonderd.

Dat maakte de gemeente Tilburg donderdag bekend. Wethouder Rolph Dols van Tilburg is trots. “Welke stad heeft vier pleinen kermis in deze coronatijd?” Hij voegt wel toe dat als je verwacht dat je op dé Tilburgse kermis komt, je teleur wordt gesteld. Er is geen lint van 3,5 kilometer. Op drie à vier afgesloten pleinen mag straks een maximum aantal personen naar binnen. En er staan alleen kermisattracties die zelf ook een corona-protocol hebben.

Meerdere pleinen

Het gaat om het Koningsplein, De Besterd en het Stadhuisplein. Zeker is dat de nostalgische kermis op het Koningsplein komt. De invulling van de andere pleinen is nog onzeker. Het zal een mix van grote en kleine attracties zijn, aldus de gemeente. Op de Heuvel komen geen attracties. Dols: “Daar zijn terrassen. Dat kan niet tegelijkertijd op één plein.”

De attractie die zeker komt is het reuzenrad, of zoals ze in Tilburg zeggen de Hooggaatie. Die komt op de Spoorlaan te staan. Om het vakantiegevoel lang vast te houden blijft ‘ie twee maanden in Tilburg staan.

Strenge coronaregels

Het kermisteam is nu bezig om de andere exploitanten te benaderen. Ze kunnen zich inschrijven en moeten een goed protocol hebben. Het moet allemaal binnen de strenge coronaregels. Maar volgens Dols kunnen niet alle attracties naar Tilburg. “Sommigen hebben geen personeel meer, sommigen hebben geen transportverzekering afgesloten of hebben de attractie niet laten keuren. Daar is enorm veel geld mee gemoeid. We willen een zo gevarieerd mogelijk aanbod.”