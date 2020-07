Een exotische ontdekking woensdagmiddag in een loods in het Gelderse Nijkerk. De dierenambulance wist daar met behulp van werknemers een poolvosje te vangen. Het arme diertje is waarschijnlijk door zijn baasje achtergelaten toen deze erachter kwam dat vossen geen huisdieren zijn.

“Het probleem is dat ze super schattig zijn”, vertelt Alfred de Wild van dierenambulance Nijkerk tegen Hart van Nederland. “Als ze jong zijn gaat dat goed, dan kun je ze beet houden. Maar zodra ze ouder worden, worden ze wilder.” Volgens hem zetten baasjes de dieren vervolgens op straat. “Ze kunnen er nergens anders mee naartoe.”

Lees ook: Wekelijks hanen gedumpt in regio Den Haag: ‘Ze leiden zelfs tot burenruzies’

Poolvosje op zwarte lijst

Waarschijnlijk is dit ook gebeurd met het poolvosje in Nijkerk. Het gaat om een jong diertje dat, na enig kat-en-muisspel, relatief makkelijk door de dierenambulance kon worden gevangen. “Hij liep buiten, maar de werknemers van de loods hebben hem naar binnen weten te krijgen”, aldus De Wild. “Daar hebben wij hem gevangen en meegenomen.”

Het gebeurt niet iedere dag dat de dierenambulance een poolvos vindt. “Drie jaar terug hebben we toevallig poolvosjes aangetroffen op een markt, maar toen mocht je ze nog houden.” Inmiddels staat het dier op de zwarte lijst en is het dus strafbaar om het als huisdier te houden.

Lees ook: Waar komt die meterslange stierslang in de Haagse duinen toch vandaan?

Opvang in Stichting AAP?

Het gevangen poolvosje is gezond, maar het is nog de vraag waar het dier terecht kan. “We wilden hem naar Stichting AAP brengen, maar die hebben tot september een opvangstop vanwege het coronavirus”, legt De Wild uit. “Nu gaat hij waarschijnlijk naar Zundert, daar zit iets van een opvang. Zodra Stichting AAP weer opent, gaat hij daar naartoe.”