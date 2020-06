Wekelijks hanen gedumpt in regio Den Haag: 'Ze leiden zelfs tot burenruzies'

Het lijkt zo’n idyllische gedachte: je koopt een paar schattige kuikentjes, die kuikens worden kippen en je hebt elke dag verse eieren. Maar wat nou als één van de kuikens een luidruchtige haan blijkt te zijn? Veel mensen besluiten hun haan in de zomerperiode bij boerderijen of zelfs op straat te dumpen.

De Dierenambulance in Den Haag ontvangt wekelijks meldingen over gedumpte hanen. Ze moeten regelmatig de wijk in om de dieren op te pikken. Soms moeten ze er wel twintig tegelijk opvangen.

Hanen geven overlast

Het vermoeden is dat de hanen gedumpt worden vanwege de overlast die ze veroorzaken. “Een haai kraait natuurlijk ‘s ochtends vroeg”, zegt Marleen van Rijn van boerderij ‘t Geertje in Zoeterwoude. “Vaak vinden mensen die het zelf hebben dat niet zo erg, maar buren of overburen hebben daar vaak dan wel last van.”

“Het is zo erg dat dit zelf kan leiden tot burenruzies”, zegt Anouk Korporaal van de dierenambulance in Den Haag. “Of dat de beestjes gaan vechten, omdat ze de baas willen zijn over bijvoorbeeld de kippen die gehouden worden in de tuin. En daardoor willen mensen op een gegeven moment van de beestjes af.”

Speciale hanenopvang

De haantjes worden achtergelaten, of gedumpt in een doos of bij een boerderij. Ook op de boerderij in Zoeterwoude laten mensen ‘s avonds geregeld hanen achter. “Dat vinden wij niet zo netjes”, aldus Van Rijn.

Een speciale hanenopvang zou uitkomst kunnen bieden. Volgens Korporaal van de dierenambulance is het nooit goed om een dier te dumpen, maar “het is wel belangrijk dat als het gebeurt, dat wij er klaar voor zijn om ze op te vangen”.

Van Rijn zou van de gedumpte hanen een lekkernij willen maken. “Dat mensen daar hun haan naar toe brengen en dat er daar een mooi product van gemaakt wordt, wat tegen een eerlijke prijs verkocht wordt. Eerst een mooi leven en daarna opeten.”