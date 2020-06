Wie vermoordt in Voorburg egels met stoeptegels? Ook meerkoeten bekogeld

De dierenambulance in Voorburg kreeg twee meldingen in een week tijd. Voorbijgangers vonden in dezelfde wijk platte egels met ernaast een stoeptegel. Ook zijn meerkoeten bekogeld met een stoeptegel.

De eerste vermoorde egel werd op 13 juni aangetroffen op de Prinses Irenelaan. Het beestje werd gevonden naast een sloot. In die sloot lag ook een stoeptegel op een meerkoetennest. Eén meerkoet had een gebroken pootje.

Een week later, op 20 juni, werd wederom een overleden egel gevonden met ernaast een stoeptegel. Deze keer op de Prins Bernhardlaan, een paar straten verwijderd van waar de eerste dode egel lag.

Kwajongensstreek

De dierenambulance heeft de beestjes opgehaald en melding gedaan bij de dierenpolitie. Een vrijwilliger vermoedt dat het gaat om een kwajongensstreek. “Ik denk dat jonge jongens een beetje stoer wilden doen.”

Desalniettemin wordt de zaak heel serieus genomen. “We gaan naar scholen in de buurt om hierover te vertellen. Mogelijk heeft iemand iets gezien of gehoord, of voelt iemand zich aangesproken.”