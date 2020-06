Kitten Dolfje met opvallend zwart 'snorretje' gedumpt in doos in Amsterdam

De Dierenambulance heeft donderdag een opvallende kitten gevonden in een doos in Amsterdam. Het beestje heeft een een zwarte streep onder zijn neus. Katten die dit hebben worden ook wel een ‘Kitler’ genoemd. “We hebben hem Dolfje genoemd.”

De Dierenambulance in Amsterdam vertelt aan Hart van Nederland dat de kitten op straat is gevonden in een doos. Het dier heeft vervolgens de nacht doorgebracht bij de opvang van de Dierenambulance.

Kitler

Door het zwarte snorretje van Dolfje kan hij ook wel worden gezien als een ‘Kitler’. Dat is een bijnaam voor katten die een zwarte streep onder hun neus hebben die lijkt op de roemruchte snor van de Duitse dictator Adolf Hitler.

In 2006 startte de Nederlander Koos Plegt een website op om foto’s van katten met een zwarte vacht onder hun neus te delen. Later is Plegt voor de site samen gaan werken met de Britse Paul Neve. Inmiddels beheert alleen Neve de website nog.

Dolfje in de opvang

Op het Twitterkanaal van de Dierenambulance laten medewerkers weten dat ze uit betrouwbare bron kunnen melden dat de kitten weinig in zijn bench heeft gezeten. Dolfje wordt op dit moment opgevangen bij dierenopvang DOA in Amsterdam.