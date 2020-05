Kittens gedumpt in dichtgeknoopte boodschappentas bij spoor Abcoude

Een alerte voorbijganger vond een tas met 5 piepjonge kittens bij een transformatorhuisje aan het Stationsplein in Abcoude. De diertjes zijn ongeveer zes weken oud. “Dat is te jong om ze weg te halen bij de moeder”, aldus een medewerkster van Dierenambulance de Ronde Venen / Amstelland.

Volgens de medewerkster waren de diertjes heel erg gestrest. “We weten niet hoe lang ze in die Albert Heijn-tas hebben gezeten. Met de warmte is dat niet bevorderlijk natuurlijk.” Volgens de medewerkster waren de kittens erg fel door alle stress. “Ze haalden uit, gingen blazen. We hebben ze echt even goed tot rust laten komen.”

Gelukkig waren er op het eerste gezicht geen sporen van verwondingen. De dieren zijn nu ondergebracht in het asiel in Hoofddorp. Van daar zal op termijn worden gezocht naar nieuw onderkomen voor de diertjes.

Weinig goeds in de zin

Ondertussen zoeken ze bij de Dierenambulance naar de eigenaar van de kittens. “Als je vijf kittens in een tas stopt en die dichtknoopt, dan heb je weinig goeds in de zin. Daarom hopen we de eigenaar te vinden. Dit is een strafbaar feit.”

Beeld: Dierenambulance de Ronde Venen / Amstelland