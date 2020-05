Dierenopvang verlaat terrein na zoveelste dierenmishandeling: 'Dit is echt een trap in mijn ziel'

Andrea Sonderen, van Stichting SunFlowers Ranch, vangt al twintig jaar gedumpte dieren op. Altijd met veel plezier, maar de laatste jaren wordt de dierenopvang geteisterd door vandalen en dierenmishandelaars. Na de zoveelste dierenmishandeling zaterdagochtend is ze er nu klaar mee en verlaat ze het bekende terrein aan de Eldersehof in Arnhem.

“Dit is echt een trap in mijn ziel”, vertelt Sonderen. “Zaterdagmorgen kwam ik hier aan met twee jonge vrijwilligsters. Het was een heel naar gezicht, zoals we die dode en zwaar mishandelde kip aantroffen. Wij hebben echt een band opgebouwd met die dieren. Alle kippen hebben bij ons ook een naam, dus het is echt niet zomaar een dier.”

Verdwijning

Volgens Sonderen zijn er tussen donderdagmiddag en zaterdagochtend meer dan twintig duiven en ruim twintig kippen verdwenen. Ook werd een kip gedood door de nek om te draaien en is een kip ernstig mishandeld. Verder zijn een paardentrailer en pipowagen vernield.

Het incident van zaterdagochtend is niet de eerste mishandeling waar Sonderen en haar vrijwilligers mee te maken kregen. “Het gaat vaak een aantal maanden goed”, verklaart Sonderen. “Dan gebeurt er helemaal niets en hoop je dat het goed blijft gaan. En dan gebeurt er weer zoiets.” Eerder hadden ze ook pony’s en geiten op het terrein staan, maar die zijn al naar een andere locatie verplaatst omdat de dieren met stokken werden geslagen. Nu wordt ook de rest verhuist.

AZC

Vlakbij Stichting SunFlowers Ranch ligt een AZC, welke camera’s heeft geplaatst vanwege “gedoe” in het verleden. “Ik ben gaan vragen of ik de beelden mag zien en daar wilden ze niet aan meewerken.” Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) klopt dat niet. “Als mevrouw Sonderen aangifte doet bij de politie zullen we zeker meewerken. We hebben de camera’s juist met dit doel geplaatst. Maar onze locatiemanager was nog niet op de hoogte van dit nieuwe incident.”

Bij de politie was volgens een woordvoerster geen melding binnengekomen.”Collega’s zijn naar aanleiding van het bericht op Facebook wel gaan kijken op het terrein, maar daar was niemand aanwezig.” Volgens Sonderen is dat onzin. “Ik heb ze echt meermaals gebeld en ze zouden contact met me opnemen.”