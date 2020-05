Vermoedelijk twee poezen mishandeld in Hellevoetsluis, een poes ingeslapen na uitgerukte staart

In het Zuid-Hollandse Hellevoetsluis zijn twee poezen slachtoffer geworden van een vermoedelijke mishandeling. Bij een van hen werd de straat uitgerukt, waardoor ze er zo ernstig aan toe was dat ze moest worden ingeslapen.

De 2-jarige poes Jazz kwam afgelopen woensdag laat op de avond thuis. Het viel haar baasje Jana de Ronde gelijk op dat ze zich anders gedroeg en dat ze niet meer op de krabpaal kon klimmen.

“Ik heb Jazz in mijn slaapkamer gelegd zodat ik haar ‘s nachts in de gaten kon houden, maar ze bleef maar liggen.” Dit was genoeg reden om de volgende dag met haar naar de dierenarts te gaan.

Daar kreeg ze slecht nieuws. Hoewel er van buitenaf niets van te zien was, bleken de verwondingen dusdanig ernstig dat de dierenarts Jazz moest laten inslapen.

Tweede gewonde

Janna was nog nauwelijks bekomen van de dood van haar eerste maatje, toen het een dag later weer raak was. Op donderdag kwam haar 1-jarige poes Vos gewond thuis. Het dier had een wond in haar lijfje. “Mijn zoon zag direct dat er iets mis was met haar. Het lijkt erop dat ze is beschoten. Ik denk met een luchtbuks.”

Vos heeft de mishandeling gelukkig overleefd. “De wond zat in haar bovenbeen en dat is te genezen. Toch dacht ik gelijk: Wat is hier nou weer aan de hand?”

Dierenmishandelingen in omgeving

Het verhaal van de twee gewonde poezen ging al snel rond in de omgeving. Ook omwonenden hadden soortgelijke klachten. Zo vertelde een buurtgenoot dat bij haar kat de nagels waren uitgetrokken. Hoewel nagels weer teruggroeien, blijft deze kat voorlopig binnen.

Het baasje van Vos en Jazz wil nu zoveel mogelijk mensen waarschuwen. “Ook hoop ik dat kattenbezitters hun kat goed in de gaten houden. Het zijn avontuurlijke dieren en ze kunnen altijd wat oplopen, maar het uitrukken van een staart is volgens mij echt door een persoon gedaan.”

Beeld: Facebook / Jana de Ronde