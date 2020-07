Waar komt die meterslange stierslang in de Haagse duinen toch vandaan?

Een slang die bijna twee meter lang kan worden. Je zou denken dat die niet in Nederland voorkomen, maar de laatste jaren wordt de Noord-Amerikaanse stierslang steeds vaker gevangen in de Haagse duinen. De grote vraag is nu: hoeveel glibberen er rond?

Richard Struijk doet voor kennisorganisatie RAVON onderzoek naar de aanwezigheid van de stierslang in Den Haag. Op basis van foto’s, video’s en gevangen dieren probeert hij een beeld te krijgen van hoeveel slangen er leven.

“Rond 2005 werd er voor het eerst een slang waargenomen”, vertelt Struijk aan Hart van Nederland. Sinds zeven jaar komen er ieder jaar wel enkele meldingen binnen, weet de onderzoeker. “De grootste slang die we hebben gevonden was ongeveer 1,80 meter.” De dieren kunnen twee meter lang worden.

Slangen uitgezet in Den Haag?

De slangensoort komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en Canada. Waarschijnlijk is het dier ooit door iemand uitgezet bij Den Haag. “Het duingebied komt qua landschap overeen met de oorspronkelijke plek waar de slang voorkomt”, legt Struijk uit.

Het is echter maar de vraag of de reptielen zich ook echt voortplanten. Daarvoor is namelijk nooit bewijs gevonden. Zo zijn er nog nooit meldingen binnengekomen van babyslangen. Maar hoe blijven de diertjes dan in het duingebied? Walter Getreuer van Reptielenzoo Serpo denkt daarom dat er af en toe slangen worden uitgezet.

‘Zeldzame dieren onder druk’

De aanwezigheid van de slangen kan grote effecten hebben op dieren die van oorsprong in de duinen voorkomen. “Er zijn soorten waar we ons best voor doen om die te behouden. Deze staan nu onder druk”, aldus boswachter Mark Kras van Staatsbosbeheer.

Zo staan de zeldzame zandhagedis en tapuit waarschijnlijk op het menu van de exoten. Zelf heeft de boswachter nog nooit een van de stierslangen gezien, vertelt hij. Ze zijn erg schuw en zullen daarom ook geen mensen aanvallen.

Geen reden voor paniek

Je hoeft dan ook niet bang te zijn als je een stierslang tijdens een duinwandeling tegenkomt. Onderzoeker Struijk hoopt dat mensen in dat geval rustig blijven en een scherpe foto maken van het dier. Die kunnen dan namelijk worden gebruikt bij het onderzoek naar de slangenpopulatie.

Elke stierslang heeft namelijk een uniek vlekkenpatroon. Door foto’s met elkaar te vergelijken kunnen dubbel getelde slangen uit de telling worden gehaald. Heb jij zelf de uitheemse slang gezien in de Haagse duinen? Dan kun je een foto mailen naar kantoor@ravon.nl.