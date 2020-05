Bewoner Papendrecht schrikt wakker van slang in bed

Je zult maar lekker aan het slapen zijn en ineens iets voelen kruipen. Als je je ogen opent, blijkt er een slang bij je in bed te liggen. Die nachtmerrie werd afgelopen nacht werkelijkheid voor een persoon in Papendrecht.

“Het zal wel schrikken zijn geweest voor degene die de slang in bed vond”, zegt Rob Dumont van de Reptielenopvang Haarlem/Zwanenburg. De slang is meteen na de vondst met een dierenambulance naar zijn opvang gebracht.

Rattenslang

Het blijkt te gaan om een albino rattenslang. En dat het beest voor een plekje in het warme bed koos, is niet zo vreemd. Slangen zijn volgens Dumont erg afhankelijk van warmte en zoeken dus ook naar menselijke warmte. “Overdag zullen ze de zon op zoeken en gaan ze bijvoorbeeld op een warme steen liggen. ‘s Nachts zoeken ze een ander lekker warm plekje en zo belandde deze slang in het bed.”

Een rattenslang in je bed ontdekken mag dan een onaangename verrassing zijn, gevaarlijk is het niet. “De rattenslang kan wel bijten, maar dan voelt het aan als enkele speldenprikken. Hij is niet giftig.”

Volgens Dumont houden ‘best veel mensen’ een rattenslang in ons land. Deze albino-slang is een bijzonder exemplaar. “De eigenaar moet dus weten dat deze van hem is”, zegt Dumont.