Vijftien demonstranten aangehouden in Utrecht, betogers gaan lopend verder

De politie heeft zaterdag in Utrecht ongeveer vijftien betogers aangehouden die demonstreerde tegen de coronamaatregelen. Volgens de politie “verstoren zij de openbare orde”. De demonstranten verzamelden zich in het Utrechtse park Oog in Al waar ze inmiddels verzocht zijn te vertrekken. De demonstranten lopen inmiddels in een stoet door verschillende Utrechtse wijken.

De betogers zouden door de politie meerdere keren zijn aangesproken en gevraagd zijn om naar huis te gaan. “Zij hebben dit geweigerd en daarom hebben op diverse locaties in totaal nu zo’n vijftien aanhoudingen plaats gevonden in Utrecht”, melden ze op Twitter.

Er zijn momenteel groepen in #Utrecht die erop uit zijn de openbare orde te verstoren. Zij zijn meerdere keren aangesproken en gevraagd naar huis te gaan. Zij hebben dit geweigerd en daarom hebben op diverse locaties in totaal nu zo’n 15 aanhoudingen plaats gevonden in Utrecht — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) July 4, 2020

Verbod op demonstratie

Eerder werd de demonstratie die was aangekondigd door burgemeester Den oudsten verboden, omdat hij en de politie signalen kregen dat grote groepen relschoppers “van divers pluimage, waaronder harde kernsupporters van een groot aantal voetbalclubs” naar Utrecht wilden komen om “een confrontatie met de politie op te zoeken dan wel op andere wijze de orde te verstoren.” Uiteindelijk vaardigde de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, Lucas Bolsius, een noodbevel uit.

Uit vrees voor rellen concentreerde zich zaterdagochtend een grote politie- en ME-macht op het Jaarbeursplein, waar de oorspronkelijke demonstratie stond gepland. Het plein werd hermetisch afgesloten. Die macht verspreidt zich nu langzaam door de stad.

Lees ook: ME en politie verspreiden zich door Utrecht uit vrees voor relschoppers

Demonstraties Wageningen

Ook in Wageningen wordt zaterdagmiddag gedemonstreerd. Op het 5 Mei Plein staat een groep voetbalsupporters onder de noemer “vrijheidsstrijders”. Volgens de politie willen ze de “openbare orde verstoren”.