Utrecht wapent zich tegen mogelijk 'grote groepen relschoppers'

De stad Utrecht maakt zich op voor een mogelijk roerige dag. De politie heeft concrete informatie dat “grote groepen relschoppers van diverse pluimage” de confrontatie met de politie willen opzoeken.

Dit nadat een demonstratie van Nederland in opstand tegen de 1,5 meterregel werd verboden. De politie vermoedt dat relschoppers het verbod op de demonstratie willen aangrijpen om “tot een gewelddadig treffen (met de politie) te komen.” Dat maakte burgemeester Peter den Oudsten bekend. “Dit zal leiden tot ernstige wanordelijkheden en doordat de 1,5 meter niet kan worden nageleefd, tevens tot gezondheidsrisico’s”

Protest tegen 1,5 meterregel

Naar verwachting 1500 mensen wilden naar het Jaarbeursplein komen, maar de gemeente, politie en justitie vonden dat deze bijeenkomst niet veilig kan plaatsvinden. Leden van ‘Nederland in opstand’ hebben aangegeven alsnog naar Utrecht te komen. “Wij hopen dat iedereen thuisblijft”, zei een woordvoerster van de politie. Zij zegt dat de politie de situatie in de stad scherp in de gaten zal houden.

Ook een woordvoerster van de gemeente laat weten dat Utrecht zich goed heeft voorbereid. “Wij houden rekening met meerdere scenario’s.”

Rellen in Den Haag

In Den Haag liep een soortgelijk verboden protest recent uit op ongeregeldheden. Naast de demonstranten waren ook honderden relschoppers naar de Hofstad gekomen om de confrontatie te zoeken met de politie.

ANP