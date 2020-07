ME en politie verspreiden zich door Utrecht uit vrees voor relschoppers

De grote politiemacht die zich zaterdag op het Jaarbeursplein in Utrecht verzamelde, verspreidt zich nu door de stad. Men vermoedt dat grote groepen relschoppers onderweg zijn naar de stad, in verband met een verboden demonstratie van ‘Nederland in opstand’ tegen de coronamaatregelen.

De burgemeester besloot de demonstratie te verbieden “ter bescherming van de volksgezondheid en ter voorkoming van wanordelijkheden”. Desondanks ontvingen burgemeester en politie signalen dat grote groepen relschoppers “van divers pluimage, waaronder harde kernsupporters van een groot aantal voetbalclubs” naar Utrecht willen komen om “een confrontatie met de politie op te zoeken dan wel op andere wijze de orde te verstoren.” Uiteindelijk vaardigde de plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht, Lucas Bolsius, een noodbevel uit.

Grote politiemacht op de been

Uit vrees voor rellen concentreerde zich zaterdagochtend een grote politie- en ME-macht op het Jaarbeursplein, waar de oorspronkelijke demonstratie stond gepland. Het plein werd hermetisch afgesloten. Die macht verspreidt zich nu langzaam door de stad. Politiepaarden lopen door het winkelgebied, agenten surveilleren in koppels. Bij diverse toegangen houdt de ME toezicht. ME-busjes blokkeren een snelle doorgang naar de stad.

Eerder vandaag liet Hart van Nederland-verslaggever Léon Mastik weten dat de politie mensen staande houdt en vraagt om hun legitimatiebewijs.

Er worden inmiddels al mensen staande gehouden, en gevraagd om identificatie. Aan de kant van de Jaarbeurs, maar ook aan de centrumzijde van #Utrecht is de politie volop aanwezig. pic.twitter.com/4LVPezbr7y — Léon Mastik (@LeonHvNL) July 4, 2020

