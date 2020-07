Een groep voetbalsupporters onder de noemer ‘vrijheidsstrijders’ zijn op één of twee locaties in Wageningen aan het demonstreren tegen de beperkende coronamaatregelen. Volgens een woordvoerder van de politie zijn meerdere aanhoudingen verricht.

De Mobiele Eenheid treedt op dit moment op tegen de demonstranten. Volgens de woordvoerder van de politie wil de groep de “openbare orde verstoren”. “We proberen ze huiswaarts te krijgen. Als men zich daar niet aan houdt, worden ze aangehouden”, zegt de woordvoerder tegen Hart van Nederland.

Op dit moment treedt de Mobiele Eenheid op in #Wageningen. Er is een groep met mensen waarvan wij de informatie hebben dat ze de openbare orde willen verstoren. We vragen hen om te vertrekken, als ze geen gehoor geven dan volgt aanhouding. Er zijn al meerdere mensen aangehouden.

— Politie Gelderland (@POL_Gelderland) July 4, 2020