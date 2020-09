Voor de tweede keer in drie dagen tijd is Groningen opgeschrikt door een aardbeving. Het epicentrum van de aardbeving met kracht 2,0 op de schaal van Richter lag donderdagochtend in Westeremden, in de gemeente Loppersum.

Het KNMI meldt dat de bodem om 7.29 uur begon met beven. Bij de regionale omroep RTV Noord zijn inmiddels tientallen meldingen binnengekomen over de aardbeving. Die komen onder meer uit Westeremden, Stedum, Loppersum en Middelstum.

Een paar dagen geleden was er ook al een aardbeving van ongeveer dezelfde kracht in Groningen. Het epicentrum van de beving op dinsdag lag in Roodeschool, ook in het noorden van de provincie.

Aardbeving door gaswinning

De aardbevingen in het gebied worden veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. De zwaarste beving tot nu toe was in augustus 2012 bij het gehucht Huizinge, ook in de gemeente Loppersum. Die had toen een kracht van 3,6, wat betekent dat het om een lichte aardbeving ging.

