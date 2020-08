Ook de grafstenen in Groningen lijden onder de aardbevingen die de noordelijke provincie blijven teisteren. Volgens steenhouwer Peter Veenstra zakken ze scheef of breken ze zelfs af. “Voor de familie is het schokkend, letterlijk en figuurlijk.”

“Wij hebben er al heel lang last van”, vertelt Veenstra aan Hart van Nederland. “Na een aantal aardschokken worden we overstelpt met meldingen dat het graf scheef komt te staan. We moeten daar dan zo snel mogelijk heen, want als hij omvalt, kan hij ernstig beschadigen”, legt de steenhouwer uit.

Uit eigen zak betaald

Veenstra laat de beschadigingen onder de garantie vallen, wat betekent dat hij de kosten het uit eigen zak betaalt. Anders moeten klanten wachten op een procedure en dat duurt hem te lang. “We kunnen wel wat gratis doen, maar dit loopt de spuigaten uit.”

Lees ook: Vakantie in aardbevingsgebied Groningen, ‘maar we willen geen ramptoerisme’

Het oplappen van de Groningse graven gaat dan ook langzaam: het zijn er gewoon te veel en het kost klauwen met geld. Het herstellen van de schade kost namelijk 200 tot soms wel 300 euro, legt Veenstra uit. De steenhouwer schat dat hij in totaal voor ruim 40.000 euro aan schade heeft hersteld vanwege de aardbevingen.

Toestemming van eigenaar

Pogingen om de kostenpost te claimen liepen op niets uit. De schade door de aardbevingen wordt betaald door het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Een woordvoerder erkent tegen Hart van Nederland dat er graven scheef komen te staan, maar het instituut kan niet uitkeren zonder een procedure.

“We moeten wel iets van een reactie van een eigenaar hebben, je kunt niet met een blanco cheque aan de slag”, legt de zegsman uit. Dat moet volgens hem met instemming van de eigenaar gebeuren.

‘Het duurt te lang’

Zo’n procedure is in 27 weken afgerond, meer dan een half jaar dus. “Ik begrijp dat ze zeggen dat het sneller kan, dat is ook wel zo als je het praktisch ziet”, zegt de woordvoerder daarover. “Maar het moet wel geregeld worden, voor we geld overmaken.”

Lees ook: ‘Deel van Groningers meldt aardbevingsschade niet door negatieve ervaringen’

Daar wil Veenstra niet op wachten. “We weten dat het soms wel drie jaar duurt”, zegt hij. Tot die tijd vergoedt de steenhouwer dus maar zelf de schade die wordt aangericht door de aardbevingen.