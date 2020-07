Vakantie in aardbevingsgebied, maar 'we willen geen ramptoerisme'

Miljoenen Nederlanders vieren dit jaar vakantie in eigen land. Ook in Noordoost-Groningen mogen ze veel toeristen verwelkomen.De Groninger Bodem Beweging grijpt die kans aan om Nederlanders kennis te laten maken met het gebied.

“De eerste reacties zijn erg positief”, zegt de voorzitter van de Groninger Bodem Beweging Jelle van der Knoop. “In het verleden hebben mensen ons vaker gevraagd om een route door het aardbevingsgebied, maar we wilden geen ramptoerisme.” Met drie verschillende routes willen de Groningers aandacht voor de problemen door aardbevingen, maar ook de schoonheid van de regio laten zien.

Recente aardbevingen

De aardbevingen van vorige week laten zien dat de problemen in Noordoost-Groningen door de aardgaswinning nog lang niet over zijn. Afgelopen dinsdag was er een beving met een kracht van 2,7 in Loppersum. De dagen erop schudde de grond nog meerdere keren door nieuwe bevingen en naschokken.

Lees ook: Aardbeving Loppersum harde klap voor inwoners: ‘Dacht dat ik er eindelijk vanaf was’

Liefke en Jan Munneke wonen midden in het gebied. Hun woning in Krewerd is al jaren onbewoonbaar. Wanneer ze weer terug kunnen is onduidelijk. “De scheuren in de muren worden steeds iets groter en we zien ook steeds meer zwarte puntjes op het behang. Schimmel”, zegt Liefke. Het koppel vindt dat er veel teveel geld is gegaan naar alle instanties die zich bezighouden met de aardbevingsschade. Te weinig naar het herstellen van de huizen.

26.000 adressen

In het aardbevingsgebied zijn er veel meer verhalen zoals die van de familie Munneke. Uit de laatste cijfers van de Nationaal Coördinator Groningen blijkt dat van de 26.000 adressen waar er de afgelopen jaren melding is gedaan van aardbevingsschade is gedaan, maar bij 1176 is het proces van herstel afgerond.

Volgens Groninger Bodem Beweging zijn dat vooral huizen van woningcorporaties. De monumentale boerderijen zijn complexer en kostbaarder om te knappen of te herbouwen. Daarom duurt dat proces overal langer.