Aardbeving Loppersum harde klap voor inwoners: 'Dacht dat ik er eindelijk vanaf was, maar de stress is weer terug'

Inwoners van het Groningse Loppersum werden dinsdagmiddag tóch weer opgeschrikt door een fikse aardbeving. De hoop was dat het leed met het stilleggen van de gaswinning in dit gebied geleden was, maar het is dus toch weer raak. Raadslid Hans Warink werd overvallen door de beving en wil snel maatregelen vanuit Den Haag.

“Ik zat achter mijn computer en mijn hele monitor en bureau begonnen opeens te trillen. Ik schrok echt en ben meteen naar buiten gegaan. Daar zag ik meer buren staan,” vertelt Warink.

Lees ook: Beving met een kracht van 2,7 bij Loppersum

Helemaal nog niet voorbij

Het raadslid is verontwaardigd over het feit dat de politiek de situatie in Loppersum weer op een laag pitje heeft gezet. Zelf heeft hij de schade aan zijn huis al vier keer moeten herstellen. Hij zit momenteel in het versterkingstraject, maar de procedure gaat volgens hem heel langzaam. “We wachten al zo lang. Minsiter Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) beloofde dat de bodem met het dichtdraaien van de gaskraan rustig zou zijn en versterking dus niet meer nodig. Maar dit laat wel zien dat het niet zo is.”

De aardbeving van dinsdagmiddag was met een 2.7 op de schaal van richter fors. Warink ziet na een vlotte inspectie dat de scheuren in zijn huis weer erger zijn geworden.

Mentale schade

Maar het gaat het raadslid niet alleen om de materiële schade. Warink vertelt dat de bevingen ook mentale schade veroorzaken bij de inwoners van Loppersum. “Het was hier al een tijdje rustig, dus ik dacht dat ik er eindelijk vanaf was. Ik sta nu weer helemaal te shaken. De stress zit weer boven in mijn keel.”

De regio Groningen merkt ook dat veel Groningers mentaal lijden onder de aardbevingen. Uitgerekend vandaag werd bij minister Erik Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aangedrongen op een snellere afhandeling van bevingsschade aan woningen en het versterken van gebouwen.