Nicolien trilde uit haar bed door aardbeving in Roodeschool: 'Hele bed ging heen en weer'

Een aardbeving met een kracht van 1.9 op de schaal van Richter schudde het Noord-Groningse Roodeschool ruw wakker. Nicolien Versteeg woont vlakbij het epicentrum en trilde samen met haar honden zo uit bed.

Nicolien is de aardbevingen inmiddels wel gewend, maar toch schrok ze enorm toen haar huis vanochtend hard begon te schudden: “Ik dacht: shit, nu alweer één. Ik weeg 120 kilo en er liggen ook nog twee honden in mijn bed, maar het hele bed ging heen en weer. Ik denk dat het wel echt een flinke was.”

Scheuren door aardbevingen

Nicolien verhuisde twee jaar geleden van Utrecht naar het rustige Groningen en geeft toe de impact van de aardbevingen te hebben onderschat. “Het eerste jaar telde ik er 112 en het tweede jaar 118. Toen ben ik maar gestopt met tellen.”

De vrouw omschrijft de aardbeving als een ‘aanrollende donder met een bonk aan het eind.’ Met haar vinger loopt ze een scheur na, die weer een stuk groter is geworden. Iedere keer houdt ze haar hart weer vast: hoe erg zal de schade dit keer zijn?

Lopende schademeldingen

Nicolien heeft vijf schademeldingen lopen. Haar vertrouwen in de regering is inmiddels laag. “We hoeven echt Wiebes niet op bezoek hoor. Dat kost een godsvermogen. Geef dat geld maar aan de mensen die het echt hard nodig hebben,” zegt ze tegen Hart van Nederland.

In Uithuizermeeden, waar het epicentrum van de beving lag, zijn ze inmiddels ook wel gewend geraakt aan de aardbevingen. Een man vertelt dat hij er zelfs doorheen heeft geslapen, maar achteraf ontdekte hij weer nieuwe scheuren in het huis. “Ons huis was net gerepareerd. Ik kan wel aan de gang blijven.”