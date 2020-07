Burgemeester Loppersum wil effectievere aanpak tegen aardbevingen: 'We kunnen niet doorgaan op deze manier'

De burgemeester van Loppersum wil een snellere en effectievere aanpak van de landelijke politiek om het risico op aardbevingen terug te dringen. Zo wil hij onder andere een crisisteam dat ‘desnoods onder leiding van de minister-president’ maatregelen neemt tegen de aardbevingen in Groningen.

Om 04.07 uur vanmorgen vond een aardbeving met een kracht van 2,3 op de schaal van Richter plaats in Groningen. Het epicentrum lag volgens het KNMI bij Startenhuizen. Ook afgelopen dinsdag vond er een aardbeving plaats in Groningen, toen werd er bij Loppersum een beving met een kracht van 2,7 gemeten.

Burgemeester van Loppersum Hans Engels zegt tegen Hart van Nederland dat hij de urgentie uit Den Haag mist. “Dit kan niet langer”, zegt Engels. “Er moet een crisisteam komen. Dat betekent in mijn idee dat ook de minister-president zijn gezicht moet laten zien, samen met Kajsa Ollongren en Erik Wiebes.”

Oplossingsgerichte maatregelen

De burgemeester wil zo snel mogelijk een spoedwet, die juridische, bestuurlijke en bureaucratische belemmeringen wegneemt en toewerkt naar oplossingsgerichte maatregelen. “Er moet een eenduidige aanpak komen, die op uitvoering is gericht. Desnoods nodigen we ook Shell uit als grootaandeelhouder en wijzen wij hen op hun verantwoordelijkheid die zij hebben in het hele gebied.”

Engels vindt het ontmoedigend dat er regelmatig nieuwe procedures, regels en computermodellen worden bedacht, maar dat is niet het enige. “De gedachte dat de gaskraan dicht gaat en er daardoor minder aardbevingen zijn, is helemaal niet zeker.”

‘Versterking ligt stil’

De schadeafhandeling is volgens de burgemeester wel in orde, maar de versterking ligt volledig stil. “Er worden maar mondjesmaat huizen versterkt.” Daarnaast heeft de omgeving volgens de bestuurder last van de aanpak die niet eenduidig zou zijn.

Volgens Engels wordt goed geregistreerd welke huizen schade hebben en hoe ze hersteld moeten worden. “Maar die willen wij niet elke keer opnieuw aanpassen omdat er weer een nieuw computermodel is dat aangeeft dat huizen opeens niet meer veilig zijn of juist wel weer veilig zijn. Daar hebben de mensen hier niets aan, die worden er knettergek van.”

In de steek gelaten

De bewoners en lokale bestuurders voelen zich volgens Engels erg in de steek gelaten. “Je ziet de moedeloosheid en de wanhoop stijgen. Nou, daar wil ik niet aan toegeven. Ik vind dat we de moed moeten houden, en moeten blijven zeggen: Overheid, zorg dat de aanpak hier gaat lopen en dat zichtbaar wordt voor de mensen wat het resultaat is .”