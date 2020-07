Tweede aardbeving in week tijd in Groningen: 1.8 in Siddeburen

Na de aardbeving van dinsdag bij Loppersum is in Groningen opnieuw een beving geweest. In Siddeburen, in Midden-Groningen, vond even voor 03.00 uur een beving plaats met een kracht van 1.8, aldus het KNMI.

Tientallen inwoners meldden de beving die ze, in de meeste gevallen, uit hun slaap had gehaald. Er zijn nog geen berichten over schade.

“De houten dakconstructie waar ik onder slaap werd heen en weer geschud”, zei een bewoner tegen RTV Noord. “Het rolgordijn klapte heen en weer, het bureau schudde, een harde knal”, vertelde een andere inwoner.

267 schademeldingen beving Loppersum

Ook ruim twee maanden terug was er bij Siddeburen een lichte beving. Die van dinsdag met het epicentrum bij Loppersum was met een kracht van 2.7 heviger. Volgens het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zijn er sindsdien 267 schademeldingen binnengekomen. Hoeveel schadegevallen direct gevolg zijn van de beving, is volgens het IMG nog moeilijk aan te geven.

