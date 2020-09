Aardbeving met kracht van 1.9 bij het Groningse Roodeschool

In Noord-Groningen is dinsdagochtend een aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI ligt het epicentrum in Roodeschool. De beving had een kracht van 1.9 op de schaal van Richter.

De automatische melding die om 6:31 uur bij het KNMI binnenkwam, gaf aan dat de beving een kracht had van 2.0 op de schaal van Richter. Dat is inmiddels bijgesteld naar 1.9.

RTV Noord zegt dat er bij de omroep diverse bevingsmeldingen binnenkomen. De meldingen komen vooral uit Uithuizen, Uithuizermeeden en Roodeschool. ”Twee seconden geluid, als zeer zwaar onweer op afstand”, schrijft Meeuwes uit Uithuizermeeden. ”Een harde knal. Het leek wel of het hele huis verschoof”, zegt een inwoner van Roodeschool.

Gaswinning

In juli werden in Groningen ook diverse aardbevingen gemeld. Onder andere in Loppersum, Startenhuizen en Weert kwamen er de afgelopen maanden meldingen binnen. De bevingen worden veroorzaakt door de gaswinning in de provincie.