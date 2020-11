Komende winter op wintersport? Nederlanders peinzen er niet over

Een overgrote meerderheid van Nederland vindt een wintersportvakantie komende winter niet kunnen. Dit blijkt uit een representatief onderzoek onder 4000 leden van het Hart van Nederland-panel.

Uit het onderzoek blijkt dat 82 procent van de Nederlanders een wintersportvakantie dit seizoen afkeurt. Veertien procent vindt dat wintersporten gewon moet kunnen. Slechts vier procent van de respondenten geeft aan ook daadwerkelijk te gaan. Afgelopen winter gingen nog bijna een miljoen Nederlanders op wintersport.

Een grote meerderheid van 95 procent laat de lange latten gewoon in de berging staan dit seizoen. “Ik ben het een beetje zat,” reageert een respondent. “We kunnen en moeten gewoon niet aan vakantie denken. Een luxe die we even ‘on hold’ moeten zetten, zo moeilijk is dat toch niet?!”

Boekingen lopen terug

Reisorganisaties Tui en Sunweb zien het aantal wintersportboekingen fors teruglopen. “Op dit moment hebben 15.000 tot 20.000 wintersporters een vakantie geboekt voor de periode tot en met de kerstvakantie. Vergeleken met voorgaande jaren is dat ongeveer een derde,” aldus Christian Tiefengraber van Sunweb. Afgelopen jaren boekten zo’n 300.000 Nederlanders een wintersport via Sunweb. “Op dit moment zou ruim vijftig procent daar nu al van geboekt hebben, nu ligt dat rond de 20 procent,” aldus Tiefengraber.

Dat het aantal boekingen ver achterblijft in verhouding tot normaal, merkt ook wintersportondernemer Marco Bakker. Bakker heeft zo’n honderd appartementen in de buurt van het normaal gesproken bij Nederlanders zeer populaire Zell Am See. “Je ziet inderdaad een behoorlijke leegloop met kerst en oud en nieuw. Zelfs voor de voorjaarsvakantie beginnen mensen te cancelen. Ik schat dat ik tussen de vijf en tien procent omzet draai in vergelijking met een jaar geleden. Normaal gesproken was het nu al volle bak geweest,” aldus Bakker.

Grote omzetverliezen

Op dit moment houden de meeste Europese wintersportlanden hun pistes nog op slot. Duitsland, Italië en Frankrijk willen dat alle grote Europese wintersportlanden hun skigebieden tot na de kerstvakantie gesloten houden, maar Zwitserland en vooral Oostenrijk zien dat absoluut niet zitten.

Volgens de Oostenrijkse minister van Financiën Gernot Blümel betekent elke week dat er niet gewintersport kan worden een omzetverlies van achthonderd miljoen euro. Oostenrijk wil de skigebieden dan ook voor de kerstvakantie openen. Voor Sunweb is Oostenrijk de belangrijkste bestemming: “We hebben dus nog steeds goede hoop, want ongeveer 60 procent van de gezinnen reist daarheen,” aldus Christian Tiefengraber.

Ook ondernemer Marco Bakker houdt hoop: “De Oostenrijkse regering heeft al laten weten dat de après-ski de komende maanden niet open zal gaan. Ik zou juist nu komen. Je zal zien dat het hier heel erg rustig zal zijn, in ieder geval tijdens de kerstvakantie.”

Het Hart van Nederland-panel is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.