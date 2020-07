Boeren gaan volgende week woensdag opnieuw actievoeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Farmers Defence Force hoopt daarbij ook op steun van burgers. “Blijf een dagje thuis.”

De boerenprotesten laaiden bijna twee weken geleden weer op. Om de uitstoot van stikstof te beperken wil minister Carola Schouten van Landbouw dat boeren veevoer gaan gebruiken met minder eiwit erin. De boeren zijn daar wel fel op tegen, omdat ze bang zijn dat eiwitarm voedsel schadelijk is voor de gezondheid van hun dieren.

De actievoerders willen dan ook dat het stikstofplan van tafel gaat. Farmers Defence Force legde de minister maandag een ultimatum op: ze krijgt tot uiterlijk 21 juli de tijd om de veevoermaatregel in te trekken. Maar al vrij snel daarna liet Schouten weten dat ze die eis naast zich neerlegt.

Rustperiode van een week

Ondanks de weigering verwacht de actiegroep niet dat er komende week nieuwe boerenprotesten zullen uitbreken. “Wij hebben geen acties gepland”, zegt woordvoerster en bestuurslid Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force woensdag tegen Hart van Nederland. “We hebben nu een rustperiode, dat geeft de boeren ook wat lucht.”

In deze tijd van het jaar zijn ze druk met maaien. “We moeten met dit mooie weer het gras inkuilen, zodat het vee in het najaar voldoende eiwitrijk voer te eten heeft. Minder eiwit in het voer, zoals de minister wil, is heel ongezond voor de dieren”, zei voorman Mark van den Oever van de actievoerende boeren daar eerder over.

‘Laat de auto staan’

Farmers Defence Force roept nu komende woensdag uit tot nieuwe landelijke actiedag. Daarbij wordt ook nadrukkelijk de steun gezocht van iedere Nederlander. “Er moet stikstof gereduceerd worden en volgens premier Rutte moeten we dat met z’n allen doen. Maar tot nu toe is die opdracht eenzijdig bij de boeren komen te liggen”, aldus Van Keimpema.

De boerenactiegroep vraagt iedereen daarom om een dagje thuis te werken. Volgens de woordvoerster hoeft dat niet een hele grote opgave te zijn. “We hebben het thuiswerken inmiddels wel aardig onder de knie gekregen, dus dat lijkt me niet zo moeilijk.” En als mensen niet werken of bijvoorbeeld op vakantie zijn? “Laat in ieder geval de auto staan.”

Een dag minder uitstoot

Met de oproep willen de protesterende boeren ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot voor een dag flink naar beneden gaat. “We hebben door de coronacrisis gezien dat er minder uitstoot en luchtvervuiling is als er minder auto’s rijden en er minder wordt gevlogen”, legt de woordvoerster uit.

De eendaagse reductie kan vervolgens weer ingerekend worden in de berekeningen, aldus Van Keimpema. “Door deze actie wordt het ook mogelijk om de vermindering officieel vast te stellen.” Op die manier wil Farmers Defence Force dat de druk op de boeren verminderd wordt en de vervoermaatregel van tafel gaat.

Toch zal er op de actiedag genoeg verkeer op de weg zijn, weet het bestuurslid van de boerenactiegroep. “De boeren gaan namelijk wél de weg op om actie te voeren”, verzekert Van Keimpema. Hoe de nieuwe protesten er precies uit zullen zien, maakt Farmers Defence Force later bekend. Maar alles zal in overleg met de politie gebeuren, verzekert ze.

Redactie/ANP