Boeren voeren actie op Vrijthof in Maastricht: (bijna) geen trekkers, maar wél gratis piepers

Actiegroep Farmers Defence Force houdt zondagmiddag een publieksvriendelijke actie op het Vrijthof in Maastricht. Boeren delen gratis groenten uit uit protest tegen de supermarkten.

De boeren delen onder andere gratis aardappelen, uien en wortels uit aan mensen op het centrale plein. Ook delen ze flyers uit en kunnen burger vragen stellen. “We merken dat er veel onduidelijkheid is onder de mensen en dat het moeilijk te begrijpen is waarom wij dit doen”, legt Walter Joosten van Farmers Defence Force uit aan Hart van Nederland.

Met de actie willen ze onder andere aandacht vragen voor prijzen die supermarkten voor hun producten betalen. Die zijn volgens de boze boeren namelijk “oneerlijk”. “Supermarkten kopen via omwegen producten uit andere landen zoals Israël terwijl wij dezelfde producten aanbieden. Het systeem klopt niet”, stelt Joosten.

Boos om nieuw veevoer

Ook zijn de boeren niet te spreken over een aangekondigde maatregel van minister Carola Schouten van Landbouw. Om de stikstofuitstoot te verminderen wil de bewindsvrouw dat boeren veevoer met minder eiwit erin gaan gebruiken. “Ze onderhandelt niet met de boeren”, zegt de voorman van Farmers Defence Force in Limburg. “Dat kan niet.”

Ze zijn bang dat het eiwitarm voedsel schadelijk is voor hun dieren, sommige menen zelfs dat het mishandeling is. “We zijn boeren en een met de natuur en met de beesten. Die willen we goed verzorgen”, aldus Joosten. Inmiddels heeft Schouten aangekondigd de veevoermaatregel te zullen bespreken met experts en veeartsen.

Maximaal aantal trekkers

Dat weerhoudt de boeren er dus niet van om zondag ‘actie’ te voeren in Maastricht, ze zijn aan het eind van de ochtend vertrokken. Farmers Defence Force verwacht dat er tientallen boeren richting het Vrijthof komen. “Het gaat om de boodschap en niet om de volume”, aldus Joosten.

Hij benadrukt dat alles is in overleg met de politie en gemeente gaat. Zo mogen er maximaal achttien trekkers op het Vrijthof staan vanwege de parkeergarage die onder het stadsplein ligt. “Onderweg houden de boeren zich aan de normale verkeersregels. Ze mogen niet over de snelweg rijden”, zegt een politiewoordvoerder. “Het lijkt allemaal prima te gaan.”

