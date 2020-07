De boerenactiegroep Farmers Defence Force eist dat minister Schouten van Landbouw de omstreden veevoermaatregel terugdraait. De boeren hebben een ultimatum gesteld: tot 21 juli zijn er geen acties, maar als de maatregel tóch doorgaat, wordt het land platgelegd.

De boeren gaan dan wegen blokkeren met hun trekkers om de uitstoot van stikstof te reduceren. “Heel Nederland zal daaraan bijdragen”, schrijft voorman Mark van den Oever in een verklaring op Facebook. Minister Schouten wil dat de boeren per 1 september veevoer met minder eiwitten aan hun dieren geven om het stikstofprobleem aan te pakken. Als de dieren minder eiwitten krijgen, is er minder uitstoot.

‘Slecht voor gezondheid dieren’

De afgelopen weken voerden de boeren in het hele land actie om te protesteren tegen de stikstofmaatregel door met hun trekkers de weg op te gaan en distributiecentra te blokkeren. Volgens de boeren is het slecht voor de gezondheid van de dieren als ze minder eiwitten krijgen. Minister Schouten liet vorige week weten dat ze hier extra onderzoek naar laat doen. FDF eist een gesprek met de minister om een oplossing te bedenken. Als ze het plan niet terugdraait komen er weer acties. “Uiterlijk 21 juli moet de voermaatregel van tafel zijn. Definitief.”

De periode tot 21 juli is voor de boeren door het droge en zonnige weer ook een goede periode om in te kuilen: het voer opslaan. FDF raadt de boeren aan om er meteen maar een ‘verzetskuil’ van te maken, een ‘mount resistance’: ‘Zorg dat je genoeg eiwit in deze snede mee inkuilt om je ervan te verzekeren dat je vanaf 1 september geen eiwit tekort komt – zelfs als dat betekent dat je stikstofemissie nog hoger wordt in plaats van lager’.

Schouten gaat niet in op boeren

De boeren van Farmers Defence Force roepen hun collega’s op om geen publieksonvriendelijke acties te ondernemen tot 21 juli. Minister Schouten heeft laten weten het ultimatum van de boeren naast zich neer te leggen.