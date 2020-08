Het Vincent van Gogh College in Assen voert een mondkapjesplicht in voor leerlingen. Alle scholieren in de bovenbouw moeten op de locatie Lariks tijdens de les hun mond en neus bedekken.

“Het aantal besmettingen met corona neemt nogal toe”, zegt directeur Koos Nieuwland vrijdag tegen Hart van Nederland. “Er komen in de komende dagen nogal wat collega’s en leerlingen uit allerlei vakantiegebieden terug en we weten niet goed hoe het zit met besmettingen vanaf vijftien jaar”, legt hij uit.

De directeur zegt dat de school daarom heeft nagedacht “over de risico’s met 1.100 leerlingen in huis”. Nieuwland wil het risico niet lopen, stelt hij. “Ik wil niet op mijn gewesten hebben dat een leerling of docent zich heel goed aan de anderhalve meter houdt en alsnog besmet raakt.”

‘Situatie is nu anders’

In juni hoefden scholieren nog geen afstand te houden, maar volgens de schooldirecteur was de situatie toen ook anders. “Corona was onder controle, de besmettingen liepen terug en er was geen gedoe over jongeren van vijftien jaar en ouder”, legt hij uit.

Nu voert het Vincent van Gogh College dus een mondkapjesplicht in voor leerlingen van vijftien jaar of ouder. Ze moeten in het lokaal en op de gang een mondkapje op. Ook moeten de oudere scholieren er zelf eentje meenemen. Buiten mag-ie weer af, aldus Nieuwland. “Dus de leerlingen zitten maximaal honderd minuten met een mondkapje op.”

Het nieuwe schooljaar begint maandag en de maatregel geldt in eerste instantie voor twee weken. “Dan hebben we de getallen van het RIVM en weten we ook hoe het met de besmettelijkheid zit”, zegt de directeur tot slot. “Voor de zomer was het in Drenthe prachtig, als het op 1 september weer zo is, stoppen we er onmiddellijk mee.”

Beeld: Vincent van Gogh College