Oud-directeur infectieziekten bepleit voor landelijk mondkapjesplicht

Oud-directeur infectieziekten Roel Coutinho van het RIVM heeft in Nieuwsuur het invoeren van een landelijke mondkapjesplicht bepleit. Coutinho noemde de huidige situatie, waarin het alleen op bepaalde plekken verplicht is een mondkapje te dragen verwarrend voor de mensen.

“Loop je in de Kalverstraat dan moet het wel, en ga je even verder weg, dan moet het niet”, aldus Coutinho. “Je moet in deze situatie duidelijk zijn.”

Geen wetenschappelijk bewijs

Coutinho denkt niet dat het dragen van mondkapjes tot schijnveiligheid leidt. Hij stelt dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor het nut van het dragen van mondkapjes, maar dat dit ook geldt voor een heleboel andere dingen, zoals het houden van 1,5 meter afstand. “En toch doen we het allemaal wel.”

Coutinho vindt dat er een landelijke mondkapjesplicht moet komen in onder meer winkels, restaurants en kapperszaken. “Het is allemaal niet zo ingewikkeld en het is niet zo erg.”

