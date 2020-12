Amsterdammer (42) mishandeld in supermarkt na aanspreken caissière om mondkapje: 'De telefoon werd uit mijn handen geslagen'

Een 42-jarige man is zaterdagmiddag mishandeld in een filiaal van supermarktketen Dirk van den Broek aan de Rijnstraat in Amsterdam. De klant had naar eigen zeggen een opmerking gemaakt naar de caissière toen hij zag dat zij haar mondkapje verkeerd -onder haar kin- droeg. De klant probeert het te filmen, maar dan loopt de situatie volledig uit de hand.

De man had de opnamefunctie van zijn telefoon aan, maar het toestel werd door een andere medewerker van de supermarkt uit zijn handen geslagen. Vervolgens ontstaat er een vechtpartij waarbij de man meerdere keren geslagen wordt.

‘Doe niet zo raar, mongool’

De klant vertelt aan Hart van Nederland wat er volgens hem gebeurde toen hij de kassamedewerkster aansprak op het verkeerd dragen van haar mondkapje: “Ik kreeg de opmerking ‘doe niet zo raar, mongool’. Waarop ik heb gezegd: ‘Je mag nu de manager erbij halen’.”

De manager komt erbij en rekent de boodschappen van de klant af, maar reageert niet op de opmerkingen en vragen van de 42-jarige man over het verkeerd dragen van het mondkapje door de caissière.

Telefoon uit handen geslagen

Nadat hij meerdere malen geen antwoord krijgt op zijn vraag, gebeurde volgens de klant het volgende: “Toen zei ik: ‘Oké, nu ga ik het filmen ook en dit stuur ik naar het hoofdkantoor’. En toen dat gebeurde werd de telefoon uit mijn handen geslagen en lag ik een paar seconden later spartelend op de grond, waarbij er nog eens drie à vier mensen, medewerkers uit het filiaal, bovenop me waren gesprongen om me te slaan en te schoppen.”

Een woordvoerder van de Dirk van den Broek laat het volgende weten: “Wij betreuren het enorm dat meneer een vervelende ervaring in ons filiaal heeft gehad. Wij doen verder onderzoek naar wat er heeft plaatsgevonden en zullen gepaste maatregelen nemen.”

Gesprek

Volgens de man is er een gesprek geweest tussen hem en Dirk van den Broek, waarin de supermarktketen heeft aangegeven ontzettend geschrokken te zijn van wat er is gebeurd en dat de manager in kwestie is geschorst: “M’n telefoon uit m’n handen slaan en me tegen de grond werken en me met drie à vier mensen vasthouden en slaan en schoppen, dat vind ik niet normaal. Wat mij betreft zou een ontslag voor deze jongen niet meer dan normaal zijn. En daarmee zou de kous dan ook af zijn.”

De politie Amsterdam bevestigt dat er een vechtpartij heeft plaatsgevonden in de Dirk van den Broek aan de Rijnstraat. De klant gaat dinsdag aangifte doen bij de politie, wel zegt de woordvoerder erbij dat de man ook een tegenaangifte tegen zich krijgt.