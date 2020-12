Dronken mondkapjesweigeraar misdraagt zich in supermarkt en bespuugt agent

Een 27-jarige man heeft zich woensdagavond flink misdragen in een supermarkt in Tilburg. Dat gebeurde nadat hij werd aangesproken omdat hij geen mondkapje droeg. De politie heeft hem aangehouden en hij mag de winkel een jaar niet meer in.

De man uit Tilburg kwam woensdagavond met zijn vriend duidelijk onder invloed van alcohol de supermarkt binnen aan het Professor de Moorplein. De twee wilden alcohol kopen, maar omdat ze al flink onder invloed waren, weigerde het supermarktpersoneel ze nog meer alcohol te verkopen. Ook werden ze aangesproken op het niet dragen van een mondkapje.

Ze verlieten de winkel, maar kwamen later weer terug om sigaretten te kopen. Weer werden ze gewaarschuwd omdat ze opnieuw geen mondkapje droegen. Vervolgens belde het personeel de politie.

Spugen naar politie

De 27-jarige Tilburger gedroeg zich daarna volgens de politie “erg recalcitrant” en hij belegde het personeel en de politie. Hij kon zich vervolgens niet legitimeren, en werd daarop aangehouden.

Onderweg naar de politiebus draaide de man zich om en spuugde in de richting van de agent. Toen hij aanstalten maakte dit nog eens te doen, gaf de diender hem een klap met de vlakke hand in het gezicht. De agent bracht daarna een spuugmasker aan bij de man.

Spijt van zijn gedragingen

De Tilburger heeft achteraf spijt van zijn gedragingen en liet dat donderdagochtend aan de politie weten tijdens het verhoor. Het kwam volgens hem door een combinatie van alcohol en enkele dagen niet slapen. De man heeft een winkelverbod gekregen van een jaar.