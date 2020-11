Geen mondkapje op wegens 'medische redenen': hoe gaan supermarkten daarmee om?

Het belooft een ‘dingetje’ te worden als dinsdag de mondkapjesplicht ingaat in publieke ruimtes zoals de supermarkt. Want wie geen mondkapje draagt, moet daar een medische reden voor hebben en moet dat ook bewijzen. Maar het winkelpersoneel mag daar in het kader van privacywetgeving verder niet naar vragen.

Agenten en boa’s mogen dat wel, maar die zijn niet te allen tijde in de winkels aanwezig. Kortom: de nieuwe regels zorgen voor veel verwarring. Op sociale media vragen mensen zich massaal af of ze zonder mondkapje nog wel boodschappen kunnen doen.

Beleid

Het antwoord hierop is in het kort: ja. “We merken dat de lontjes van mensen wat korter worden de laatste tijd”, legt Marc Jansen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), aan Hart van Nederland uit. “We willen dan ook niet de discussie in de winkels hebben.”

Daarom hebben de supermarkten besloten een eenduidig beleid te voeren. “Als mensen het weigeren om een mondkapje te dragen, laten we ze gewoon de boodschappen doen.” De klant is vervolgens verantwoordelijk voor een eventuele boete: “Als er een boa binnen is, kunnen ze toch een boete krijgen. Maar wij gaan niet actief de boa’s of politie inschakelen”, besluit Jansen.

Albert Heijn

De Albert Heijn is een van de supermarkten die zich aan dit centrale beleid gaat houden. Bij binnenkomst worden klanten geïnformeerd over de mondkapjesplicht en worden ze geattendeerd een kapje te dragen, aldus een woordvoerder. Maar een klant zonder mondkapje wordt de toegang niet geweigerd. “Politie en boa’s kunnen je vragen om je medische redenen voor het niet dragen aan te tonen”, twittert een medewerker van de supermarkt. Maar supermarktmedewerkers zelf kunnen in zo’n geval niets beginnen. Het risico op een boete is op eigen risico, maar kan uiteraard alleen worden uitgeschreven door het bevoegd gezag.

Dit is landelijk beleid. Maar je riskeert wel een boete voor het niet dragen van een mondkapje. Een BOA of politie kan je vragen naar je medische redenen voor het niet dragen van een mondkapje. ^Daphne — Albert Heijn (@albertheijn) November 30, 2020

Jumbo

Bij Jumbo wordt eerst gevraagd waarom een klant geen mondkapje opheeft en als iemand deze vergeten is “zoeken we samen naar een oplossing”. Maar net als bij de AH: als een klant stelt een medische reden te hebben voor het niet dragen van een mondkapje, moet het supermarktpersoneel het daarmee doen. “Als supermarktketen mogen en kunnen wij klanten hierop echter niet controleren,” schrijft een medewerker desgevraagd.

Uitzondering op deze regel zijn klanten die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen. Als supermarktketen mogen en kunnen wij klanten hierop echter niet controleren. ^NS (2/2) — Jumbo Supermarkten (@JumboSupermarkt) November 30, 2020

LIDL

Ook bij LIDL wordt klanten zonder mondkapje de toegang niet geweigerd. Alles wat vervolgens gebeurt, is dan op eigen risico. “Boa’s kunnen namens de overheid in winkels komen controleren en iemand die geen mondkapje draagt een boete geven.”

We willen wel benadrukken dat het vanaf 1 december 2020 wettelijk verplicht is om een mondkapje te dragen in alle winkels, dus ook in supermarkten. BOA’s kunnen namens de overheid in winkels komen controleren en iemand die geen mondkapje draagt een boete geven. (2/2) — Lidl Nederland (@LidlNederland) November 30, 2020

COOP

De COOP lijkt het als een van de weinige supermarkten toch anders te doen. Een medewerker stelt dat klanten zonder mondkapje de toegang niet wordt ontzegd, mits men kan aantonen dat daar een medische reden voor is. Hoe de supermarkt dat wil gaan doen is onduidelijk, want medewerkers mogen de klanten dus zelf niet vragen om zo’n verklaring. De supermarkt heeft nog niet gereageerd.

