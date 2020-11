De mondkapjesplicht die vanaf dinsdag 1 december gaat gelden heeft geleid tot een online aflatenhandel in medische ‘bewijzen’. Deze ‘bewijzen’ zouden de drager ervan een vrijstelling geven van de mondkapjesplicht. Op verschillende sites is het mogelijk om voor enkele euro’s een kaart te bestellen die zegt dat je om medische redenen een uitzondering vormt op de mondkapjesplicht. De kaarten worden niet erkend door het RIVM.

De website hulpmiddelkaart.nl zegt hulp te willen bieden aan mensen die onder de uitzondering vallen. Zij moeten vanaf morgen van de overheid zelf aantoonbaar kunnen maken dat ze om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen.

‘Niet bevoegd’

Iedereen kan een hulpmiddelkaart bestellen. Je hoeft hier verder niet voor te bewijzen dat je onder de uitzonderingsregel valt. Een woordvoerster van hulpmiddelkaart.nl laat aan Hart van Nederland weten dat de website ‘niet bevoegd is om te controleren of iemand onder de uitzondering valt.’ Er is verder ook geen samenwerking met de overheid.

Op de vraag of de handel in vrijstellingen ethisch verantwoord is, wil de woordvoerder niet ingaan. Volgens haar zal de website doorgaan met de verkoop van de kaarten zo lang dit niet verboden is. “Wij willen helpen voorkomen dat mensen onjuist bejegend gaan worden om het feit dat zij geen mondkapje dragen terwijl zij dit niet kunnen vanwege zijn of haar persoonlijke medische toestand,” zegt de woordvoerster.

Onduidelijk

Er is veel onduidelijkheid rondom de uitzonderingsregel op de mondkapjesplicht die morgen ingaat. Het netwerk van chronisch zieken en mensen met een beperking Iederin vindt dat de overheid mensen in een benarde positie brengt door de verantwoordelijkheid bij de patiënt zelf te leggen. Zij moeten vanaf morgen zelf aan een boa of politieagent kunnen laten zien dat ze medisch niet in staat zijn om een mondkapje te dragen.

Iederin pleitte eerder voor een persoonlijk pasje voor mensen die een uitzondering op de regel zijn. Op die manier hoeven zij geen persoonlijke informatie te delen, maar de overheid ziet niks in dit idee. Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) maakt zich zorgen. Mensen stappen voor een medische verklaring over het algemeen naar de huisarts, maar huisartsen mogen deze volgens de vereniging niet afgeven. Een verklaring krijgen van een onafhankelijk arts is zo makkelijk nog niet in coronatijd. “Het ministerie legt een plicht op, maar regelt niet hoe je het uitvoert,” zegt een woordvoerster van de LHV.