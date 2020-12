Burgemeester Eindhoven stuurt supermarkten laatste waarschuwing: 'Anders sluiting'

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven is het zat dat supermarkten teveel klanten toelaten. Hij stuurde winkeliers een brief met een allerlaatste waarschuwing en als ze zich niet aan hun zorgplicht houden, gaan de deuren dicht.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

“Als ondernemer en/of leidinggevende heeft u een zorgplicht voor het verantwoord laten winkelen van uw klanten. Ik wil u met klem verzoeken om die zorgplicht te vervullen, zeker in de komende drukke dagen”, schrijft Jorritsma. “Zorg met name voor voldoende spreiding van klanten in de winkel, zodat klanten zich op bepaalde afdelingen niet ophopen en voldoende afstand houden niet meer mogelijk is. Toezichthouders zullen in de komende dagen toezien op de drukte in supermarkten en ingrijpen waar het nodig is.”

Lees ook: Supermarkten langer open om kerstdrukte te spreiden

Dat ingrijpen zal wat Jorritsma betreft niet voor de poes zijn, zegt hij tegen Omroep Brabant. “Ik ga niet meer waarschuwen, maar desnoods winkels sluiten.”

Lees hier de gehele brief die vanochtend op de deurmatten van Eindhovense winkeliers terechtkwam:

“We zitten in een lockdown en we hebben de feestdagen in het vooruitzicht. Nu de horeca en alle niet essentiële winkels dicht zijn, ontstaat er grote drukte in de supermarkten. Met deze brief wil ik uw dringende aandacht voor het reguleren van die drukte vragen.

De besmettingscijfers van het virus zijn nog altijd veel te hoog. Het is om die reden van groot belang dat personen 1,5 meter afstand van elkaar houden, dat er mondkapjes worden gedragen in de supermarkt en dat er een actief deurbeleid wordt gevoerd. In veel supermarkten gaat dat goed, maar niet overal en dat is zorgelijk.

Als ondernemer en/of leidinggevende heeft u een zorgplicht voor het verantwoord laten winkelen van uw klanten. Ik wil u met klem verzoeken om die zorgplicht te vervullen, zeker in de komende drukke dagen. Zorg met name voor voldoende spreiding van klanten in de winkel, zodat klanten zich op bepaalde afdelingen niet ophopen en voldoende afstand houden niet meer mogelijk is. Toezichthouders zullen in de komende dagen toezien op de drukte in supermarkten en ingrijpen waar het nodig is.

Ik ga ervan uit dat u het belang van de regels in ziet en dat u doet wat nodig is om verantwoord winkelen in deze lockdown mogelijk te maken.”