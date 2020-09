Man opgepakt voor doodrijden 14-jarige Tamar uit Marken

Een 28-jarige man uit Duitsland die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken is woensdag opgepakt en verhoord. Het meisje werd op 25 juli geschept door een grijze Mazda, waarna ze overleed.

Dat meldt de politie. De man is door tussenkomst van een Nederlandse advocaat vrijwillig naar Noord-Holland gekomen, waar hij is verhoord. De politie heeft vastgesteld dat de man de bestuurder was van de grijze Mazda die “meer dan vermoedelijk betrokken is geweest bij het dodelijk ongeval”.

Lees ook: In beslag genomen Duitse Mazda ‘zeer waarschijnlijk’ betrokken bij dood Tamar (14)

Verdachte mag weer naar huis

De bestuurder wordt verdacht van het verlaten van de plaats van het ongeval. Hij is op het bureau aangehouden, maar mocht na verhoor weer naar huis. “De man blijft verdachte, maar mag het onderzoek in vrijheid afwachten,” aldus de politie in een persbericht.

Dat mag hij, omdat het verlaten van de plaats van het ongeval geen strafbaar feit is waarvoor iemand in voorlopige hechtenis mag worden gehouden.

Lees ook: Moeder overleden Tamar doet emotionele oproep in zoektocht dader: ‘Dit gun je haar niet’

‘Tamar was zachtaardig en lief’

De dood van Tamar uit Marken is breed besproken in de media. In talkshow Op1 deed haar moeder een emotionele oproep: “Ze was heel zachtaardig en lief en is nu in de berm achtergelaten als een beest. Dit gun je haar niet. Degene die in de auto zat leeft nu misschien met wrok en degene die heeft geen leven meer. Ik kan het Tamar niet meer vragen. Kom over de brug.”

De politie riep de hulp in van het publiek door foto’s van de grijze Mazda te verspreiden. Daarop kwamen ruim 1200 tips binnen. Uiteindelijk werd de auto gevonden en kon deze in beslag worden genomen.

Bovenstaande reportage was eerder te zien in Hart van Nederland