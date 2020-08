De grijze Mazda 3 die op vrijdag 7 augustus in beslag werd genomen door de politie, is zeer waarschijnlijk betrokken bij de dood van de 14-jarige Tamar uit Marken. Het meisje werd op zaterdag 25 juli in de vroege ochtend dood gevonden langs de Zeedijk in Zuiderwoude.

De auto wordt onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), dat is nu met de eerste voorlopige onderzoeksresultaten gekomen. Daaruit blijkt dat de sporen op de auto mogelijk te linken zijn aan het ongeluk waardoor Tamar is overleden, meldt de politie.

In Duitsland gevonden

Het rechercheteam kwam de grijze auto op het spoor nadat er een grote hoeveelheid tips in zaak waren binnengekomen bij de politie. De auto werd in Duitsland gevonden en heeft een Duits kenteken.

De politie weet wie de eigenaar is van de Mazda, maar het is onbekend of deze persoon de auto bestuurde toen het ongeluk gebeurde. De eventuele betrokkenheid van de eigenaar wordt nu door de recherche onderzocht. Ook onderzoekt de recherche wie ten tijde van het ongeval de auto heeft bestuurd.