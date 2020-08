Grijze Mazda in beslag genomen in onderzoek doodgereden Tamar

De politie heeft een grijze Mazda 3 in beslag genomen in het onderzoek naar het noodlottige ongeval waarbij de 14-jarige Tamar om het leven kwam . De auto wordt komende dagen forensisch onderzocht. Een uitslag van dit onderzoek komt “in ieder geval niet voor begin van volgende week”, aldus de politie.

Vorige week verspreidde de politie een foto van een grijze Mazda 3.

Tamar werd op zaterdag 25 juli dood gevonden langs de Zeedijk in Zuiderwoude, de dijk die Marken en Volendam met elkaar verbindt. Ze bleek aangereden te zijn. De auto werd gezien op camerabeelden die in de nacht van het ongeluk zijn gemaakt. Door de vele tips die naar aanleiding van de oproep binnenkwamen, kwam de recherche de grijze auto op het spoor.

Onderzoek

Er wordt nu onderzocht of deze auto bij de aanrijding betrokken is geweest. Ook wordt er gekeken of de eigenaar ook de bestuurder is geweest. De politie laat weten op dit moment niet meer informatie te kunnen delen en wil iedereen nogmaals hartelijk danken voor alle tips.