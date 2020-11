Met grijze, gekleurde én zwarte Pieten: lokale Sinterklaasjournaals zijn booming

Wat gebeurt er nu in de dorpen en steden in Nederland nu de meeste Sinterklaasintochten niet doorgaan? Verschillende Sinterklaascomités uit alle hoeken van het land proberen de mensen hier toch van op de hoogte te houden met lokale Sinterklaasjournaals.

Naast het bekende landelijke Sinterklaasjournaal met Diewertje Blok, dat gisteren voor het eerst dit jaar weer op de buis te zien was, zorgen de lokale Sinterklaasjournaals voor een grote variatie aan verhalen. Dit met Pieten in allerlei kleuren, óók zwart. Een greep uit de creatieve Sinterklaasjournaals:

Het Pepernoten Journaal – Urk

Nu de Sinterklaasintocht in Urk niet door kan gaan, is het in het dorp in Flevoland de vraag of pakjesavond wel doorgaat. In drie afleveringen vertelt het Sinterklaascomité hoe dit afloopt. Initiatiefnemer van het journaal, Richard Oost, vertelt aan Hart van Nederland dat de filmpjes bedoeld zijn voor kinderen van 2 tot 8 jaar oud. De Pieten in Het Pepernoten Journaal zijn zwart geschminkt. “Dat komt doordat de discussie hier nog niet zo leeft. Maar we zijn niet stellig dat het nooit gaat veranderen.”

Sinterklaasjournaal – Akkrum

In Akkrum is Hans Bijker de ‘Diewertje Blok’. Hij presenteert het Sinterklaasjournaal voor het Friese dorp en vertelt de kinderen dat Sinterklaas aankomt op een geheime locatie. Alleen de brief waarin de locatie stond, is helaas zoek. Met zijn grijze Pieten hoopt hij de brief alsnog te vinden. Hans zegt tegen Hart van Nederland dat de Pieten grijs zijn, omdat roetveegpieten voor de kinderen te herkenbaar zouden zijn voor een klein dorp als Akkrum.

Sinterklaasjournaal ‘O kom er eens kijken!’ – Elburg

Het Sinterklaasjournaal ‘O kom er eens kijken’ wordt opgenomen in de Gelderse stad Elburg. Presentator Freek van der Heide heeft live contact met de stoomboot en het Pietenhuis. Onderweg naar Nederland gaat het voorspoedig, behalve dat er één Piet is achtergebleven in Spanje. “Dat is de grijze Piet”, vertelt initiatiefnemer Erik Land aan Hart van Nederland. In de loop van de afleveringen kom je erachter waarom die Piet is achtergebleven. Ook raakt de sleutel van de pakjeskamer zoek. “Die zullen kinderen van verschillende scholen in de omgeving straks in hun schoen terugvinden”, aldus Erik.

Het Hellevoetse Sinterklaasjournaal – Hellevoetsluis

De 19-jarige Nicky Troost en Timo Fluit hebben een wel heel bijzonder Sinterklaasjournaal gemaakt. Dit journaal is namelijk niet gericht aan kinderen, maar aan jongeren en volwassenen. Nicky legt aan Hart van Nederland uit: “Wij hebben besloten dit te doen voor de jeugd, omdat we het een feest vinden voor alle leeftijden. Voor kinderen heb je natuurlijk het echte Sinterklaasjournaal, maar de jeugd heeft geen Sinterklaasjournaal tot nu toe.” De Pieten zijn niet geschminkt, omdat ze graag zo neutraal mogelijk willen blijven.

Een Kei van een Sint Intocht – Amersfoort

Sinterklaasstad Amersfoort schakelt in verschillende video’s steeds met de stoomboot, die onderweg is naar Amersfoort. In aanloop naar 14 november, wanneer de Sint digitaal aankomt, worden mensen iedere dag met ‘Kei van een Sint Intocht Updates’ op de hoogte gehouden van de tocht naar Nederland.

Het Afferdse Sinterklaas Journaal – Afferden

Mike, Gluur, Piet en Siske van KinderVakantieWerk Afferden zorgen er al twaalf jaar voor dat Sinterklaas zonder problemen in het Limburgse dorp kan aankomen. De vraag is of dat wel goed gaat komen “in deze rare tijden”. “Ook al zien de kinderen Sinterklaas niet aankomen dit jaar, we willen met deze video’s laten zien aan de kinderen dat Sinterklaas wel in het dorp is”, zegt Siske tegen Hart van Nederland. Kinderen kunnen vragen en filmpjes insturen, en Sinterklaas reageert daar samen met Mike op in de vijfde aflevering.

Sinterklaasjournaal – Nissewaard, Hoogvliet en Rotterdam

Roel van Deursen en Joop van der Hor van de huis-aan-huiskrant De Botlek en Botlek TV nemen dit jaar voor het eerst Sinterklaasjournaals op. Die journaals zijn bedoeld voor kinderen uit de regio Nissewaard, Hoogvliet en Rotterdam. Joop bezoekt samen met Sinterklaas het Pakhuis van de goedheiligman. “Alles moet nog ingepakt worden”, aldus Joop. Aan Hart van Nederland vertelt hij dat ze meerdere afleveringen gaan maken. “Vlak voor de opnames bedenk ik het verhaaltje. Dat gaat allemaal heel spontaan.”

Ammeroois Sinterklaas Journaal – Ammerzoden

Roy van stichting Jeugd & Jongerenwerk Ammerzoden belt vanuit Nederland met Sinterklaas in Madrid. Sinterklaas weet dat de intocht niet door kan gaan, maar toch moet er gewerkt worden in het dorp in Gelderland. Hij stuurt daarom Viro-Piet en Kroon-Piet naar Nederland om hier alsnog een Sinterklaasfeest te organiseren.

Sinterklaas in Nijmegen

De streekomroep van Nijmegen, RN7, vertelt de mensen via een video dat de intocht van Sinterklaas 14 november live te volgen is op hun kanaal. Ze gaan langs bij de Sint Nicolaaskapel, die gereed wordt gemaakt voor de de komst van de goedheiligman. Eigenlijk is het nog geheim, maar Gerard praat per ongeluk zijn mond voorbij.

Sinterklaas in Moergestel

De lokale omroep van Moergestel in Brabant heeft een video gemaakt waarin hij zich buigt over hoe hij er dit jaar ondanks de coronacrisis toch voor de kinderen kan zijn. “Zwitserland gaat niet door, Frankrijk gaat niet door, en Nederland gaat ook niet door. Ik wil naar de kinderen toe”, zegt hij. Samen met zijn Pieten probeert hij te zoeken naar een oplossing.

Foto: NiTi Producties