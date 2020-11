Dit jaar geen sinterklaasfeest of kerstborrel, maar wél groter kerstpakket

Alles is anders dit jaar door het coronavirus, óók de inhoud van het kerstpakket. Door de geannuleerde sinterklaasvieringen en kerstborrels is er bij sommige bedrijven zelfs extra budget voor het kerstpakket.

Dit merkt ook Leon Kranen bij zijn inpakservice, het loopt er storm. “Het is elke dag volle bak”, vertelt hij aan Hart van Nederland. “De trends zijn toch dat we dit jaar gezellig thuis willen zijn. Door coronatoestanden vallen veel dingen op het bedrijf weg. Borrels worden niet meer gedaan, dus er is wat meer budget voor de pakketten. Dat zie je doordat sommige bedrijven wat mooie items toevoegen, zoals elektronica of een smartwatch.”

Zijn vaste klant Jeroen Zonnenberg is zo’n werkgever die dit jaar extra uitpakt om zijn medewerkers te bedanken voor dit bijzondere jaar. “Dit jaar besloten we al vroeg, toen de vooruitzichten zeker nog niet goed waren, om wat extra’s te doen. We wilden meer gezelligheidsdingen voor thuis in het pakket, we kozen voor luxueuzere dingen. Normaal krijgen ze het kerstpakket met een etentje, dat is altijd een gezellige avond. Maar nu overhandigen we ze zelf in de maand december als ze een keer op kantoor zijn.”

Trends niet voorspelbaar

Ook bij groothandel Sligro zit het inpakken zit deze en volgende week op zijn hoogtepunt. “Ons kompas is een beetje kwijt”, vertelt hoofd communicatie Wilco Jansen. “Vorig jaar konden we in deze tijd al redelijk aangeven waar het kerstpakket uit zal bestaan; je kon voorzichtige trends of ontwikkelingen schetsen. Nu zie je verschillen.”

Volgens Jansen willen sommige bedrijven inderdaad een luxer pakket om aan de medewerkerstevredenheid te werken. “Maar je ziet aan de andere kant werkgevers die het willen doen, maar de centen er niet voor hebben. Het is dit jaar heel erg zwart wit.”

Wat er bij Zonnenberg in zit, houdt hij nog even geheim. “Ze krijgen dit jaar in ieder geval geen reiskoffer, haha.”

