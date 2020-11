Eerste Sinterklaasjournaal van 2020 trekt ruim 1,4 miljoen kijkers

Gemiddeld 1.424.000 Nederlanders stemden maandag om 18:00 af op het eerste Sinterklaasjournaal van 2020. Dieuwertje Blok lichtte in de eerste uitzending van het jaar een tipje op van de sluier: waar komt Sinterklaas dit jaar aan?

De intocht gaat er door de coronamaatregelen namelijk iets anders uitzien dan normaal. Geen feestelijke aankomst in een drukke stad waar de kinderen rijen dik staan te wachten op de goedheiligman. Nee, dit jaar meert de sint aan in het plaatsje Zwalk. Mocht je geen idee hebben waar Zwalk ligt: dat kan kloppen. De plaats bestaat namelijk niet.

De intocht zal in het geheim plaatsvinden, maar is wel te volgen via televisie. Matthijs van Nieuwkerk is in de rol gekropen van burgemeester van het dorp. De kersverse burgemeester van het plaatsje zei dat hij de enige was die instemde met het organiseren van de optocht. Het evenement zal volgens Van Nieuwkerk “Zwalk echt op de kaart zetten”.

Enige link met Sinterklaas

Volgens Sinterklaasjournaal-presentatrice Dieuwertje Blok is het programma dit jaar van groter belang dan normaal. “Het Sinterklaasjournaal zal voor veel kinderen de enige link zijn met Sinterklaas, want veel intochten zijn geschrapt. De leemte die daardoor ontstaat, vullen wij in”, vertelde Blok dit weekend aan AD.

