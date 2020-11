Nog vijf nachtjes slapen en dan zetten Sinterklaas en zijn pieten (als het goed is) weer voet aan wal zet in ons land. Kinderen én hun ouders kijken dan ook met spanning uit naar het Sinterklaasjournaal, dat vanaf maandagavond weer op de buis is.

De goedheiligman komt zaterdag 14 november met Pakjesboot 12 aan op een geheime plek, omdat er vanwege de corona-uitbraak geen publiek bij mag zijn. Zelfs presentatrice Dieuwertje Blok weet niet waar hij aankomt. “De enige die dat weet is Sinterklaas”, zei ze afgelopen weekend daarover in het AD. “De intocht kan overal en nergens zijn.”

‘Sinterklaasjournaal nog belangrijker’

Blok denkt dat de rol van het Sinterklaasjournaal dit jaar groter zal zijn dan normaal. “Omdat veel dingen niet doorgaan, krijgt het programma nu een nog belangrijker functie”, legt de presentatrice uit. “Het Sinterklaasjournaal zal voor veel kinderen de enige link zijn met Sinterklaas, want veel intochten zijn geschrapt. De leemte die daardoor ontstaat, vullen wij in.”

Maandagavond begint alweer het twintigste seizoen van het Sinterklaasjournaal. De inmiddels 63-jarige Blok neemt de jonge kijkers al sinds de eerste uitzending op 14 november 2001 mee in de belevenissen van de Sint en zijn pieten in aanloop naar pakjesavond. “Het Sinterklaasjournaal is mijn Swiebertje. Je kunt je het erger indenken”, aldus de presentatrice.

Alleen maar roetveegpieten

De verhaallijn is net als andere jaren niet bekend. Vorig jaar waren er voor het eerst in de geschiedenis van het programma alleen maar roetveegpieten te zien. Omroep NTR is al sinds 2014 bezig het aantal volledig zwart geschminkte pieten af te bouwen.

Het Sinterklaasjournaal is tot en met 5 december iedere avond om 18.00 uur te zien op NPO Zapp. De speciale uitzending rondom de landelijke Sinterklaasintocht begint aankomende zaterdag om 12.00 uur op NPO Zapp. Dove en slechthorende kinderen kunnen de intocht met een gebarentolk volgen op NPO Zappelin Extra.

