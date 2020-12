Duitsland mogelijk drie weken in lockdown: 'Moeten we hier zeker overwegen'

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer wil dat er direct een nieuwe lockdown komt in Duitsland vanwege het snel toenemende aantal coronabesmettingen. OMT-lid Andreas Voss hoopt dat er in Nederland ook over wordt nagedacht.

“Het is definitief een optie en iets wat overwogen moet worden”, aldus Voss tegenover Hart van Nederland. Eerder al pleitte Voss voor een sobere kerst en jaarwisseling, omdat anders het virus weer in groten getale huis gaat houden. Destijds zei hij: “Ik vind het zeer spijtig, maar we kunnen niet zo maar kunnen zeggen: met kerst en oud en nieuw mogen alle deuren open en alles los.”

Extra maatregelen niet uitgesloten

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus deelt de mening van Voss niet. Volgens hem kunnen Nederlanders het ook met strenge maatregelen, maar zonder volledige lockdown. “Een lockdown is ook niet des Nederlands, maar we houden vinger aan de pols,” zegt hij vrijdag tegen Hart van Nederland.

Coronaminister Hugo de Jonge erkent tegen Hart van Nederland dat de cijfers nog steeds “heel hoog” zijn. “Het is niet uitgesloten dat extra maatregelen nodig zijn.”

Hardere lockdown in Duitsland

De Duitse minister Seehofer zei tegen het weekblad Der Spiegel dat een lockdown de enige manier is om het aantal besmettingen weer omlaag te krijgen. “Als we wachten tot kerst, hebben we nog een maand last van de hoge besmettingsaantallen.” Vrijdag wordt er in Duitsland besproken wat de invulling van de harde lockdown precies moet worden. Onder meer de detailhandel zou voor een belangrijk deel dicht moeten.

Wim Schellekens van de onafhankelijke expertgroep Red Team pleitte vorige week nog tegenover Hart van Nederland voor een korte, maar krachtige lockdown. “Iedereen heeft zijn geld uitgegeven en zit binnen. Dus: een avondklok, niet-essentiële winkels sluiten, en kinderen thuis.”

Volgens hem verliest het kabinet draagvlak om te verstrengen, als het huidige beleid wordt voortgezet. “Misschien verwacht het kabinet om het uit te zingen tot aan de verkiezingen. Ik kan het gewoon niet geloven dat we niets horen over hoe we de besmettingen naar beneden krijgen.”

ANP/Redactie