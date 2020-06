Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.931

In totaal zijn er tot nu toe 46.126 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.722 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 189 coronapatiënten op de intensive care.

Update 08:25 – Wie mogelijk corona heeft, kan zich laten testen

Iedere Nederlander die bang is het coronavirus onder de leden te hebben, kan vanaf maandag een test aanvragen. Sinds 8.00 uur kunnen mensen het speciale telefoonnummer 0800-1202 bellen om een afspraak voor een test te maken. Wie in aanmerking komt, kan in principe de volgende dag terecht. Binnen 48 uur volgt de uitslag.

De tests zijn bedoeld voor mensen die hoesten, snotteren, koorts hebben of minder ruiken of proeven. Dat zijn symptomen van het nieuwe coronavirus. Het kabinet wil coronapatiënten snel opsporen, om te voorkomen dat het aantal gevallen snel stijgt en de samenleving weer moet worden stilgelegd. De GGD’en verwachten de eerste dagen een stormloop.

Lees hier meer over hoe je een afspraak voor een coronatest maakt

Heb je klachten als neusverkoudheid, hoesten en/of verhoging. Blijf dan thuis en laat je testen op het #coronavirus. Bel het landelijke gratis telefoonnummer 0800-1202 en maak een testafspraak bij een GGD-locatie in de buurt. Lees meer: https://t.co/T46WxgarCU pic.twitter.com/Xon2BI27Qv — Ministerie van VWS (@MinVWS) June 1, 2020

Update 08:12 – Oproep: steek vanavond kaarsje op

Mensen die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus worden maandagavond herdacht in het televisieprogramma Voor wie steek jij een kaarsje op? Omroep KRO-NCRV roept iedereen op om tijdens de uitzending een kaarsje aan te steken, voor het raam, op het balkon of in de tuin.

“We herdenken de levens die het virus heeft geëist. We staan stil bij de lege plekken”, aldus de omroep. “Wie waren deze mensen en hoe zag hun leven eruit, hoe gaan ze herinnerd worden en wie laten ze achter? ”

Update 07:53 – Kerkbezoek start langzaam op na versoepeling regels

Een aantal kerken houdt deze maandag, tweede pinksterdag, een eredienst met publiek. Per 1 juni zijn de coronamaatregelen van het kabinet versoepeld. Reden voor de kerken de deuren weer te openen. Niet meer dan dertig mensen mogen een dienst bijwonen. Dat was sinds het begin van de corona-uitbraak feitelijk al zo, maar de meeste gebedshuizen kozen ervoor onlinediensten zonder publiek te houden, om besmetting te voorkomen.

Over een maand wordt het aantal bezoekers opgeschroefd naar maximaal honderd. Voorwaarde blijft wel dat het aantal nieuwe besmettingen niet sterk toeneemt.

Update 07:40 – Mondkapjes in het openbaar vervoer vanaf maandag verplicht

Een mondkapje in het openbaar vervoer: vanaf maandag zijn ze verplicht. Reizigers in de trein, bus, metro en tram moeten een mondkapje dragen. Ook op veerponten moeten mensen er eentje op.

In de stations en op de perrons hoeven reizigers hun mondkapje nog niet op te hebben. Daar geldt wel de regel dat zij onderling anderhalve meter afstand moeten bewaren om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Omdat dat in de trein, bus, metro, tram of pont vaak niet kan, is een mondkapje daar wel verplicht.

Update 07:30 – Horeca, theaters, musea en bioscopen openen weer de deuren

Wie weer eens een hapje of drankje buiten de deur wil doen, kan maandag weer terecht in een restaurant, café of op een terras. Ook verwelkomen musea, bioscopen en sommige theaters weer publiek. Bezoekers kunnen er vanaf het middaguur terecht.

Terug naar de situatie van voor de uitbraak van het coronavirus is nog niet aan de orde. Zo gelden er strikte regels voor de heropening van eet- en drinkgelegenheden, bioscopen en theaters. Ze mogen de komende maand niet meer dan dertig bezoekers ontvangen, vanaf 1 juli wordt dat mogelijk opgeschroefd naar honderd personen.

Lees hier aan welke regels je je moet houden als je een terrasje wilt pakken