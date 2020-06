Geen paniek: de sirenes gaan vandaag om 12.00 uur NIET af!

Het zou hét perfecte startschot zijn voor de horeca die weer open mag: de sirenes die iedere eerste maandag van de maand om klokslag 12.00 uur afgaan. Toch zullen we het deze tweede pinksterdag zonder geloei moeten doen.

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat het maandelijkse luchtalarm niet te horen is, vorige maand was het karakteristieke geluid van de sirenes ook al niet te horen. De test wordt niet uitgevoerd op feest- en herdenkingsdagen. Vandaag is het Pinksteren en in mei viel de eerste maandag op 4 mei, Dodenherdenking.

In Nederland staan ongeveer 3800 sirenes, die normaal iedere maand door de gemeenten worden getest om te controleren of de apparatuur nog goed werkt. Ook gaan ze af om er zeker van te zijn dat iedereen het geluid herkent bij een ramp. Het harde geloei moet overal hoorbaar zijn.

Sirenes verdwijnen mogelijk

Het kabinet wilde de sirenes eigenlijk per volgend jaar afschaffen. Het luchtalarm zou vervangen moeten worden door het digitale waarschuwingssysteem NL-Alert. De Tweede Kamer had alleen twijfels en was bang dat een NL-Alert niet iedereen weet te bereiken bij een ramp.

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid besloot daarop dat de sirenes voorlopig in gebruik blijven. Na dit jaar kunnen ze volgens hem nog vier jaar mee, daarna moet het systeem worden vervangen. Dat kost minstens 56 miljoen euro. Grapperhaus wil daarom in het najaar kijken of het luchtalarm in 2022 alsnog kan verdwijnen.

