De terrassen gaan weer open! Aan deze regels moet je je houden

Het is eindelijk zover! Op maandag 1 juni om precies 12.00 uur mogen de terrassen weer open. Veel mensen hebben voor deze zonnige tweede pinksterdag al een terrasstoel of een bedje aan het strand gereserveerd. Reserveren is namelijk verlicht en daarnaast zijn er nog wel een paar regels waaraan je je moet houden. De belangrijkste zetten we voor je op een rijtje.

Alle horecagelegenheden in ons land zijn vanwege de uitbraak van het coronavirus op 15 maart gesloten. Alleen afhalen en bezorgen was toegestaan. Maar liefst elf weken doen we het dus al zonder biertje op een zonnig terras. Dat is nu weer mogelijk, maar alleen als de verspreiding van het coronavirus onder controle blijft. Daarom zijn de volgende regels van toepassing.

Dit zijn de regels op de terrassen

Reserveren is verplicht.

Iedereen moet aan een tafeltje zitten.

Houd, net als buiten het terras, minimaal 1,5 meter afstand tot anderen. Er geldt een uitzondering voor mensen die een huishouden vormen. Er wordt echter pas gehandhaafd vanaf drie personen, meldt Koninklijke Horeca Nederland. In de praktijk kunnen dus ook tweetallen die geen huishouden vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten.

Ook tot de horecamedewerkers moet je afstand bewaren.

Op de terrassen mag je alleen zitten, niet staan.

Met klachten ben je niet welkom. Door horecapersoneel wordt een controlegesprek gehouden om in te schatten of je een gezondheidsrisico vormt. Je kunt geweigerd worden door een medewerker.

Was na een toiletbezoek grondig je handen.

Betaal contactloos, bijvoorbeeld met je pinpas of mobiele telefoon.

Laten de weersomstandigheden het niet toe om op het terras te gaan zitten? Restaurants, cafés, bioscoopzalen, concertzalen en theaters mogen vanaf 1 juni ook weer gedeeltelijk binnen open. Ze mogen maximaal 30 mensen ontvangen, exclusief personeel en ook onder voorwaarden.