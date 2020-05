De gedeeltelijke lockdown wordt langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.440.

In totaal zijn er tot nu toe 42.627 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.307 coronapatiënten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 507 patiënten op de intensive care.

Bekijk op deze kaart het aantal opgenomen inwoners er per gemeente.

07:05 – Basisscholen gaan weer open

Ze hebben bijna twee maanden thuisgezeten, maar mogen nu weer naar school: leerlingen op de basisscholen. Maandag staan de juffen en meesters voor de eerste klassen. Het basisonderwijs kan worden opgestart, omdat het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus daalt.

Leerlingen in het speciaal onderwijs gaan vanaf maandag weer volledig naar school. Op reguliere basisscholen gaan kinderen voor de helft van de tijd. Scholen mogen zelf weten hoe ze dat invullen. De meesten kiezen voor halve klassen, die de hele dag naar school gaan.

Niet elke basisschool gaat al op maandag open. Sommige schoolbesturen zeggen dat ze langer nodig hebben om hun gebouwen in te richten voor de lessen. Middelbare scholen kunnen mogelijk vanaf dinsdag 2 juni weer deels de deuren openen.

06:15 – Kapperszaken zijn weer open

Na weken waarin onze kapsels gedwongen steeds langer werden, is het dan eindelijk zover: maandag mogen kappers weer aan het werk. Ook andere contactberoepen zoals schoonheidsspecialisten, pedicures en rij-instructeurs gaan weer aan de slag.

Voorwaarde is wel dat ze alleen klanten zonder coronaklachten helpen. Personeel mag mondkapjes dragen, maar dat hoeft niet. Klanten moeten vooraf een afspraak maken en aangegeven of ze last hebben van klachten.

Kappersbrancheorganisatie ANKO heeft een protocol opgesteld. Zo moeten salons er onder andere voor zorgen dat iedereen in de zaak anderhalve meter afstand van elkaar kan houden. Ook moet personeel minimaal één keer per uur en in ieder geval voor en na de behandeling de handen kunnen wassen.