Eindelijk weer een dagje weg: deze pretparken en dierentuinen gaan binnenkort open

Nu we stapje voor stapje uit de intelligente lockdown lijken te komen, openen voorzichtig ook populaire dierentuinen en attractieparken weer hun deuren. Benieuwd welke parken binnenkort weer te bezoeken zijn? Lees dan snel verder.

AquaZoo Leeuwarden opent maandag 11 mei de deuren weer voor abonnementhouders. Een week later is iedereen weer welkom. Om de maximumcapaciteit te garanderen is bezoek alleen mogelijk na een online aanmelding.

De Efteling opent op 20 mei weer de deuren voor bezoekers. Het pretpark maakt wel enkele aanpassingen, zo laten zij maar een beperkt aantal mensen toe. Daarnaast moeten de bezoekers in het park ook 1,5 meter afstand van elkaar houden. Net als bij andere attracties en dierentuinen moeten bezoekers vooraf online een kaartje kopen. Het vakantiepark van Efteling, Bosrijk, wordt vanaf 8 mei weer geopend.

Diergaarde Blijdorp gaat vanaf woensdag 20 mei gefaseerd open. De dierentuin in Rotterdam gaat aanvankelijk eerst open voor abonnementhouders, daarna ook voor dagbezoekers.

Wildlands Adventure Zoo in Emmen opent vanaf 25 mei weer de deuren. Dat heeft het dierenpark besloten na overleg met de Veiligheidsregio en burgemeester Eric van Oosterhout. Om het aantal bezoekers in het park te kunnen controleren, kan je alleen online tickets kopen voor de dag waarop je gaat.

Safaripark Beekse Bergen gaat vanaf maandag 25 mei weer open. Abonnementhouders en gasten die in een van de aangesloten vakantieparken verblijven, zijn vanaf 15 mei weer welkom in het park. Er is een maximum aantal bezoekers vastgesteld en bezoekers kunnen alleen naar binnen als ze zich online hebben aangemeld.

Op maandag 25 mei opent Walibi Holland haar poorten weer. Walibi laat een beperkt aantal gasten toe en schrijft voor dat ook huishoudens 1,5 meter afstand van elkaar dienen te houden. Mensen moeten online een toegangskaartje kopen en voor een aantal attracties dient men bovendien via hun smartphone te reserveren. Daarmee krijgen ze op de dag van hun bezoek een tijdslot toegewezen. Ze kunnen dus niet meer plaats nemen in een normale wachtrij.

Dierentuin Artis in Amsterdam opent vanaf 1 juni weer de deuren voor bezoekers.

Een bijzonder moment voor Gaia Zoo in Kerkrade. De dierentuin opent op 1 juni weer de deuren, precies 15 jaar nadat de dierentuin officieel werd geopend in het bijzijn van prinses Margriet.

Als het Amsterdamse Rijksmuseum op 1 juni weer de deuren opent, kan er een beperkt aantal bezoekers tegelijk naar binnen. Het museum werkt met tijdsblokken en kaartjes zijn alleen online te koop.

Beeld: ANP