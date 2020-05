LIVEBLOG | Het laatste nieuws over het coronavirus

Nederland komt langzaam maar zeker uit de gedeeltelijke lockdown. Verschillende maatregelen worden langzaam versoepeld, maar er blijven maatregelen gelden om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus in Nederland tegen te gaan. Volg in dit liveblog de belangrijkste ontwikkelingen rond de coronacrisis.

Het aantal corona-doden in Nederland is opgelopen tot 5.903

In totaal zijn er tot nu toe 45.950 mensen in ons land positief getest op het virus.

De toestroom in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken: 11.713 coronapatiƫnten zijn tot nu opgenomen (geweest).

Er liggen op dit moment in totaal 189 coronapatiƫnten op de intensive care.

Update 07:06 – Omzet horeca sterk gedaald in eerste kwartaal door coronacrisis

De omzet van de horeca viel in het eerste kwartaal 14 procent lager uit dan een kwartaal eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de horeca daarmee een van de zwaarste getroffen sectoren door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het gaat om de eerste omzetdaling in zeven jaar tijd.

Vooral in de maand maart daalden omzet en volume, toen strenge lockdownmaatregelen waaronder horecasluitingen van kracht werden. De omzet van hotels en vakantieparken en andere logiesverstrekkers, daalde met bijna 15 procent in het eerste kwartaal van 2020 ten opzichte van het kwartaal daarvoor.

Update 03:30 – Slachthuis Van Rooi Meat tot 2 juni dicht vanwege coronabesmettingen

Slachthuis Van Rooi Meat in Helmond moet op last van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost tot 2 juni dichtblijven, nadat opnieuw medewerkers positief testten op het coronavirus. Dat maakte de Veiligheidsregio in de nacht van donderdag op vrijdag bekend.

De GGD Brabant-Zuidoost testte de afgelopen week 130 van de circa 1700 personeelsleden van Van Rooi Meat bij wijze van steekproef. Donderdagavond werd bekend dat 21 van hen besmet zijn, meldt de Veiligheidsregio.

